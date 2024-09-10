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Париж почтил Угандинскую олимпийскую спортсменку Ребекку Чептегей, которая, как сообщается, погибла после предполагаемого поджога, совершенного ее парнем.

Игры Парижа почтили угандийскую Олимпийскую спортсменку Ребекку Чептегеи после ее смерти в четверг после сообщений о том, что она была сожжена своим партнером несколько дней назад.

 and  Max Becker
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Ребекка участвует в забеге на 10 км Discovery, который проходит в Капчорве, Уганда, 20 января 2023...
Ребекка участвует в забеге на 10 км Discovery, который проходит в Капчорве, Уганда, 20 января 2023 года

Париж почтил Угандинскую олимпийскую спортсменку Ребекку Чептегей, которая, как сообщается, погибла после предполагаемого поджога, совершенного ее парнем.

В 2024 году на Паралимпийских играх в память о спортсменках из категории T54 и T12 на большом экране у финишной линии на Эспланаде Инвалидов была показана фотография Чептегеи. После марафонов зрители почтили ее память минутой молчания.

После марафонов многие участники также почтили память Чептегеи.

Марсель Хюг, завоевавший третью подряд золотую медаль в марафоне T54, подчеркнул важность движения Паралимпийцев в продвижении сильного анти-violence сообщения.

"Это ужасно, и мы должны действительно стремиться предотвратить подобные случаи", - сказал Хюг Olympics.com. "Я не знал ее лично, но она была замечательным человеком, и это действительно грустно. Эта платформа дает нам отличную возможность передать наше сообщение против насилия. Мы должны выразить наше неприятие таких актов здесь на Паралимпиаде."

Его партнер по гонкам на коляске, Катрин Дебрюннер из Швейцарии, также выразила свое потрясение, выиграв свою первую золотую медаль в марафоне T54 на Паралимпиаде.

"Я не знаю, что сказать. Мы должны ценить возможности, которые у нас есть здесь."

Мэр Парижа Анн Идальго ранее объявила, что Чептегеи будет почтена городом, и ей будет присвоено имя спортивного объекта.

Чептегеи, 33-летняя жительница Кении, находилась в критическом состоянии из-за ожогов, покрывающих 75% ее тела, после нападения в воскресенье на ее дом в западном уезде Транс-Нзоя. Ее смерть была объявлена командой Кенийских Олимпийцев в четверг.

Чептегеи заняла 44-е место в женском марафоне на Олимпиаде в Париже несколько недель назад.

Ранее в том же неделе начальник полиции уезда Транс-Нзоя Джеремия Оле Косиом заявил, что Чептегеи облили бензином ее парень Диксон Ндиема, который вошел в ее дом с канистрой бензина и поджег ее во время спора из-за земли. Ндиема, который также получил ожоги, получил медицинскую помощь в больнице Элдорет.

Врач из больницы Мой Teaching and Referral Hospital, где лечили Чептегеи, сказал в четверг, что она умерла от многопороговой недостаточности в предыдущий день.

Чептегеи является третьей элитной женской спортсменкой, ставшей жертвой насилия в Кении за последние три года.

В 2021 году 25-летняя кенийская олимпийская бегунья Агнес Тироп была найдена мертвой в своем доме в Итен с ранениями на шее. Ее мужа, Ибрагима Ротича, обвинили в убийстве кенийские прокуроры.

Позже, в том же году, еще одна кенийская спортсменка, Дамарис Мутуа, 28 лет, была найдена задушенной в доме, с подушкой на лице. Мутуа недавно заняла третье место в полумарафоне в Анголе. Основные подозрения пали на ее парня.

Участники различных видов спорта выразили свои соболезнования, узнав о трагической смерти Чептегеи. Марсель Хюг, размышляя о смерти Чептегеи, подчеркивает роль движения Паралимпийцев в продвижении анти-violence сообщения.

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