Паралимпийские игры начинаются в Париже

Примерно 4400 участников из 168 стран принимают участие в Паралимпийских играх. Паралимпиада продлится до 8 сентября, с финальной церемонией прощания, которая состоится на стадионе «Стад де Франс».

Во время своего досуга некоторые спортсмены могут посетить близлежащую площадь Конкорд и знаменитые памятники, расположенные там. После захватывающих Паралимпийских игр многие зрители планируют отметить это в различных местах города, в том числе на площади Конкорд и вокруг неё.

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