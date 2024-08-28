Паралимпийские игры начались с высоких амбиций, и известный голливудский деятель украсил это событие.

Бурлящие ритмы, яркое световое шоу - и мощное обещание: Париж открыл 17-е Летние Паралимпийские игры на знаковом месте с передовым зрелищем, призывая мир к большей толерантности. Взволнующие торжества на Елисейских полях и Пляс де ла Конкорд должны были разжечь "величайшие игры когда-либо".

В 22:37 президент Франции Эмманюэль Макрон произнес последние слова: "Я объявляю 17-е Летние Паралимпийские игры в Париже официально открытыми." Это ознаменовало начало одиннадцати дней соревнований в французской столице, в которых примут участие 549 медальных событий в 22 видах спорта.

"Да здравствует революция принятия!"

"Мы поняли, что нужно сделать больше. Двести двадцать пять лет назад Пляс де ла Конкорд был эпицентром Французской революции, и я надеюсь, что здесь также загорится искра революции принятия. Да здравствует революция принятия!" - сказал Эндрю Парсонс, президент Международного паралимпийского комитета. "История пишется прямо сейчас", - сказал Тони Эстангуэ, организатор мероприятия, толпе.

На паралимпийском мероприятии присутствовал легендарный актер Джеки Чан. Более 50 000 зрителей собрались на Елисейских полях и в сердце открытия, Пляс де ла Конкорд, который был превращен в огромную арену вокруг древнего Луксорского обелиска, самого старого monuments города.

В отличие от дождливой церемонии Олимпийских игр более чем за месяц до этого, погода была на стороне организаторов. Приятные температуры 25 градусов и ясное небо позволили примерно 4400 спортсменам пройти от стартовой точки у Триумфальной арки по Елисейским полям до Пляс де ла Конкорд.

Временный асфальтовый слой на традиционных булыжниках

Чтобы гарантировать доступность для спортсменов-инвалидов на Елисейских полях, был уложен временный асфальтовый слой поверх традиционных булыжников. В отличие от церемонии открытия Олимпиады на Сене, зрители получили возможность наблюдать за парадом по всей великолепной улице и вокруг Лувра, где был зажжен паралимпийский огонь. Люди стояли в рядах по пять человек вдоль маршрута.

Перед тем как стемнело, немецкая команда, возглавляемая флаг-носителями Эдиной Мюллер и Мартином Шульцем, вошла в историческое место в 20:25, приветствуемая громкими овациями как четвертая страна. На трибуне федеральный президент Франк-Вальтер Штайнмайер и его жена Эльке Бюденбендер приветствовали немецкую команду, состоящую из 143 участников и пяти гидов.

"Я полностью уверен, что мы испытаем невероятное начало, а затем будем увлечены волной возбуждения", - сказал президент ДБС Фрайхем Юлиус Бюхер. Однако некоторые спортсмены, в том числе несколько игроков в баскетбол на колясках, чья первая предварительная игра была запланирована на четверг утром в 10:30, покинули церемонию до того, как команда завершила свой круг вокруг Луксорского обелиска в центре празднования. В конце концов, есть более важные дела, чем незабываемое зрелище.

"Пляс де ла Конкорд, знаменитый как эпицентр Французской революции, теперь надеется стать точкой возгорания революции принятия, как сказал Эндрю Парсонс, президент Международного паралимпийского комитета во время церемонии открытия в Париже".

"Несмотря на то, что немецкая команда вошла в церемонию четвертой, она была встречена громкими овациями на Елисейских полях, улице, которая была временно адаптирована для обеспечения доступа ко всем спортсменам".

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