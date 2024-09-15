Пара погибла в результате ракетного удара вблизи Одессы

Два смертельных случая и одно ранение в пригородах Одессы в результате ракетного удара по данным украинских источниковТрое человек погибли и еще один получил ранения в результате ракетного удара по пригородам Одессы, как сообщают украинские источники. Эти трагические события произошли в субботу вечером, и региональный губернатор подтвердил эти сообщения. По-видимому, в этом нападении был использован снаряд с запрещенным кластерным боеприпасом. Украинские Воздушные силы утверждают, что две ракеты поразили пригороды.

12:28 Украина: Мост и командный центр разрушеныУкраинская армия заявляет, что успешно уничтожила мост, построенный русскими. Точное местоположение моста не разглашается Генеральным штабом Армии. Сообщается, что в предыдущий день было атаковано шесть концентрационных пунктов противника с воздуха или с использованием артиллерийского оружия. Кроме моста, также была уничтожена артиллерийская система. Еще один удар был нанесен по командному и контрольному центру.

11:58 Украинские женщины разминируют поляИз-за продолжающегося конфликта между украинскими войсками и российскими силами наблюдается значительное нарушение труда, особенно в традиционных мужских секторах. В результате женщины все больше становятся незаменимыми, и многие осваивают новые навыки. Иностранный корреспондент ntv посещает нескольких из них на юго-востоке страны и рядом с Киевом.

11:25 Ишinger предлагает ослабить ограничения на оружие для УкраиныБывший президент Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер выступает за ослабление ограничений на использование Украиной западного оружия. "Было бы более прозрачно и менее хлопотно для всех, если бы мы просто объявили: мы гарантируем Украине использовать только системы вооружения, которые мы ей передаем, в соответствии с международным правом", - сказал Ишингер газете "Süddeutsche Zeitung". Это означало бы, что больше не будут целями больницы, "что русские делают непрерывно". Только военные цели, такие как аэропорты или стартовые площадки, могли бы быть атакованы - в том числе на территории России, предположительно, для предотвращения атак с использованием управляемых ракет.

10:53 Частота обменов пленными растет после наступления в КурскеУвеличение частоты обменов пленными между Украиной и Россией в последнее время, по мнению аналитиков, связано с наступлением Украины в Курске. С начала 6 августа произошло три таких обмена, в результате которых было обменяно 267 пленных с каждой стороны, согласно Институту изучения (ISW). В отличие от этого, с января по 6 августа произошло только три обмена пленными - всего чуть больше 400 украинцев и россиян. Украинские официальные лица, как сообщается, заявляют, что наступление на Курск укрепило позиции Украины в переговорах об обмене пленными с Россией, при этом Кремль неоднократно отказывался от усилий Украины по ведению таких переговоров.

10:16 Британцы: русские продвигаются на восточном фронтеРоссийские силы продолжают продвигаться на восточном фронте в Украине, медленно продвигаясь в районе Вухледара и к юго-востоку от логистической базы Покровск, как сообщает Министерство обороны Великобритании. Однако за последнюю неделю русским не удалось сделать значительного продвижения в направлении Покровска.

09:46 Украина сообщает о дронах и ракетных атакахУкраинские Воздушные силы сообщают, что Россия запустила 14 атак дронов ночью. Десять из них были нейтрализованы средствами ПВО. Кроме того, была сбита управляемая ракета. Россия также сообщает о запуске двух баллистических ракет. Воздушные силы не предоставили информации о судьбе этих ракет или о жертвах и ущербе, причиненных в результате атак. Власти в Харьковской области сообщают о пожарах из-за обстрела Россией, а также о повреждении нескольких зданий в городе Харьков.

09:10 Система оплаты по распознаванию лица расширяется в российском метро: правозащитник видит "значительные" рискиРасширение системы оплаты по распознаванию лица в российском метро вызывает обеспокоенность правозащитников. Система, известная как "Фейс Пей", работает в Москве уже три года и теперь внедряется в шести дополнительных городах, включая Казань, где пассажиры могут зарегистрироваться в системе. Для оплаты они смотрят в камеру, установленную на турникете, как сообщают российские СМИ. Планируется, что этот метод будет доступен во всех российских метро к следующему году. Радиосети упоминают, что в Москве уличные камеры использовались для задержания предполагаемых участников правительственных протестов и журналистов, освещающих их. Адвокат Андрей Федорков, представляющий запрещенную российскую правозащитную организацию "Мемориал" для оказания помощи политическим заключенным, выражает обеспокоенность потенциальным злоупотреблением "Фейс Пей", признавая "значительные" риски и воспринимая его как "еще один мощный инструмент для слежки и контроля над гражданами".

07:31 Stegner обосновывает участие в антивоенной акции протестаСпециалист по внешней политике СДП Ральф Штегнер обосновывает свое планируемое участие в демонстрации, на которой также выступит Сахра Вагенкнехт, основатель партии БСВ. Штегнер уточняет, что участвует независимо и выразит свою точку зрения как социал-демократ в своей речи. Он признает, что другие выступающие могут иметь противоположные взгляды, и некоторые призывы могут быть ему неприемлемы. "Пока исключены экстремисты, антисемиты и расисты, я поддерживаю свободу слова." Группа "Никогда больше войны - сложите оружие" призвала к "национальному миру" в Берлине 3 октября. Акция протеста требует переговоров об immediate прекращении конфликтов на Украине и в секторе Газа и запрета на поставки оружия в Украину, Израиль и другие страны. Акция также критикует политику закупок оружия правительства ФРГ, возглавляемого СДП. Критика акции прозвучала, например, от представителя СДП по внешней политике Михаэля Ротта: "Отказ осудить Россию и ХАМАС как провокаторов войны - позор". МEP ФДП Мари-Агнес Штрак-Циммерманн прокомментировала запланированное появление Штегнера: "Это навредит вашей партии и правительству". Читать далее здесь.

07:03 Харьков снова подвергся атакам

Харьков снова подвергся атакам, сообщают украинские власти. Ночью город был обстрелян российскими военными, в результате чего пострадало здание больницы и начался пожар в образовательном учреждении после ракетного обстрела. К счастью, жертв нет. Харьков, часто подвергающийся артиллерийскому огню, находится примерно в 30 километрах от российской границы.

06:29 Возможное увеличение российских войск в регионе Курск

По данным Института изучения войны, контрнаступление Украины, похоже, влияет на российские войска. Оно побудило российскую армию перебросить подразделения из Украины в регион Курск и направить свежие войска из России в Курск вместо линии фронта в Украине. Изначально в Курске было размещено 11 000 российских солдат, но, по оценкам украинской военной разведки, их число увеличилось до 30 000-45 000 солдат.

05:11 Украина начинает производство 155-мм артиллерийских снарядов

Украина начала производство 155-мм артиллерийских снарядов, сообщает официальный представитель правительства в украинской газете "Киевский независимый". Олексаandr Камышин, бывший министр стратегических индустрий и нынешний внешний советник президента Владимира Зеленского, заявил, что производство в оборонной промышленности увеличилось при его руководстве и к концу года удвоится.

03:04 Советник Байдена: Байден сосредоточится на позиции Украины в оставшийся срок

Президент США Джо Байден планирует посвятить оставшийся срок своего пребывания на посту улучшению позиции Украины в ее конфликте с Россией, как заявил его советник по национальной безопасности Джейк Салливан. Выступая на конференции Ялтинского европейского стратегического форума в Киеве, Салливан подчеркнул намерение Байдена поставить Украину в лучшее положение для успеха в ближайшие четыре месяца.

01:43 Отчет: бывшие британские политики призывают к использованию дальнобойных ракет для Украины

Пять бывших британских министров обороны и экс-премьер-министр Борис Джонсон призывают лидера лейбористов Кира Стармера разрешить Украине использовать дальнобойные ракеты на территории России, сообщает газета Sunday Times. Они предупредили Стармера о возможных последствиях дальнейшей отсрочки, советуя, что президент Путин будет обнадежен такой задержкой.

00:52 Руководитель разведки: Северная Корея представляет собой серьезную угрозу для Украины

Северная Корея представляет собой самую серьезную угрозу для Украины среди ее союзников, заявил руководитель украинской разведки. "Из всех этих союзников России Северная Корея вызывает у нас наибольшие опасения", - объяснил Кирилл Буданов на конференции Ялтинского европейского стратегического форума в Киеве. Военная поддержка Северной Кореи России, в том числе значительные количества боеприпасов, "значительно усилила боевые действия", сказал он в ответ на вопрос об assistance от союзников России, таких как Иран и Китай. Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын объявил о намерении укрепить связи с Россией после переговоров с секретарем Совета безопасности России Сергеем Шойгу в пятницу. Киев внимательно следит за поставками оружия из Пхеньяна в Москву и оценивает их влияние на поле боя. "Есть прямая связь. Они поставляют значительное количество артиллерии, что вызывает беспокойство", - заключил руководитель украинской разведки. Читать далее здесь.

23:21 Украина: Россия может столкнуться с проблемами вербовки к середине 2025 года

Россия может столкнуться с проблемами вербовки к середине 2025 года, считает Украина. К лету 2025 года Москва может оказаться в затруднительном положении, считает руководитель украинской разведки Кирилл Буданов на конференции в Киеве - "или объявить призыв, или как-то снизить интенсивность боевых действий". Это может иметь серьезные последствия для России. В настоящее время правительство Москвы не делало никаких заявлений по этому поводу.

22:18 Шольц: Российская агрессия против Украины "безумно глупа" Канцлер Германии Олаф Шольц критикует президента России Владимира Путина за рискованную политику в отношении Украины. "Этот конфликт бессмыслен, даже с точки зрения России", - заявил Шольц во время общения с гражданами в Пренцлау, Бранденбург, как член бундестага от СДПГ. Ради своих амбиций Путин отправляет тысячи российских солдат на смерть и ранения, угрожая экономическим связям России с множеством стран по всему миру. "Украина выйдет из этого с более сильной армией", - заключил Шольц. Военная помощь Германии Украине продолжит защищать страну от распада и препятствовать успеху открытого нарушения европейских правил. "Путин рискует будущим России", - подчеркнул Шольц. Мирное решение возможно только тогда, когда Россия признает суверенитет Украины.

21:59 Вьетнам в Курске: Результаты смешанные Украинские войска продвигаются на территории в западном российском регионе Курск, но в то же время испытывают трудности из-за российских контратак. Проукраинский военный канал Deep State сообщает о захвате трех дополнительных поселений. Однако российские контратаки оттесняют украинских солдат возле деревни Снагость. Карта, опубликованная Deep State, показывает существенный прорыв в оборонительных линиях Украины. Эти утверждения еще не были независимо подтверждены. В августе украинские войска проникли в российский приграничный регион Курск, по их словам, захватив около 1300 квадратных километров и 100 поселений, в том числе город Суджа. Аналитики предполагают более скромные территориальные приобретения. На этой неделе российские войска начали крупнейшую попытку вытеснить украинские войска.

21:18 США: Задержки военной помощи Украине из-за "сложной логистики" По словам официальных лиц США, задержки военной помощи Украине объясняются "сложной логистикой". Во время видеовыступления на конференции YES в Киеве советник по национальной безопасности США Джейк Салливан заявляет: "Это не из-за отсутствия политической воли, а из-за сложной и трудной логистики, необходимой для доставки этой поддержки на передовую". Признавая трудности, с которыми сталкивается Украина, Салливан добавляет: "США должны сделать больше и лучше". Президент США Джо Байден намерен использовать оставшийся срок своего пребывания на посту, чтобы оптимально подготовить Украину к победе. Байден и президент Украины Владимир Зеленский планируют встретиться на Генеральной ассамблее ООН в Нью-Йорке в конце сентября.

19:51 Шольц: Германия будет преследовать виновных в саботаже Северного потока в судебном порядке Канцлер Германии Олаф Шольц назвал саботаж трубопроводов Северного потока в Балтийском море "терактом". Шольц намерен преследовать виновных внутри Германии. Во время диалога с гражданами как депутат от СДПГ в Пренцлау, Бранденбург, Шольц объявил: "Я принял решение: все службы безопасности и федеральный прокурор будут расследовать это без предвзятости. Ничего не будет замалчиваться". Шольц подчеркнул: "Мы стремимся привлечь к ответственности виновных, если сможем их арестовать, и предстать перед немецким судом". Шольц также назвал "наглым враньем" утверждение, что правительство Германии отказалось от российского природного газа. Газоснабжение через трубопровод Северный поток 1 было прекращено Россией. В результате последовал рост цен, государственное ценообразование и поиск альтернативных источников газа, которые обошлись Германии более чем в 100 миллиардов евро. Взрывы на трубопроводе произошли после того, как Россия уже прекратила поставки в Западную Европу через Балтийское море. В августе федеральный прокурор выдал первый ордер на арест гражданина Украины по обвинению в саботаже.

19:16 Г7 осуждают поставки оружия Ирана России Поставка ракет Ираном России вызывает резкую критику со стороны крупнейших экономик G7. Несмотря на неоднократные призывы прекратить поставки, Иран продолжает вооружать Россию, еще больше эскалируя военную поддержку России в конфликте с Украиной, как указано в совместном заявлении Канады, Франции, Германии, Италии, Японии, Великобритании, США и дипломата ЕС. Россия использует иранское оружие для убийства украинских гражданских лиц и нападения на критически важную инфраструктуру. Недавние сообщения из Великобритании и США указывают на то, что Россия получила баллистические ракеты от Ирана. Иран отрицает эти утверждения. "Иран должен немедленно прекратить поддерживать незаконную и неоправданную войну России против Украины и прекратить поставки баллистических ракет, беспилотников и соответствующей технологии, представляющей угрозу для украинского народа и глобальной и европейской безопасности", - говорится в заявлении итальянского председательства G7. "Мы остаемся решительно настроенными на то, чтобы удерживать Иран ответственным за свою неприемлемую поддержку незаконной войны России в Украине, которая подрывает международную безопасность". Германия, Франция и Великобритания уже ввели новые санкции против Ирана, в то время как ЕС рассматривает более строгие меры. Подробнее здесь.

19:41 Путин рассуждает о свободе словаНесмотря на то, что его критики находятся под стражей, президент России Владимир Путин считает смешным говорить о свободе слова и информации. В видеообращении к участникам медиа-саммита стран БРИКС в Москве Путин отметил 120-летний юбилей государственного новостного агентства России ТАСС. Он заявил: "Это важное время для многополярности. Защита целостности информации является приоритетной". Он добавил, что настоящая свобода слова, которая учитывает разные точки зрения, способствует поиску общих решений глобальных проблем. СМИ, по его мнению, способствуют созданию объективного мировоззрения, предоставляя людям непредвзятый взгляд на мир. К сожалению, настоящая свобода слова и независимость СМИ в России уже давно стали редкостью. Независимые СМИ подвергаются запретам, а критики правительства сталкиваются с суровым правосудием. Агентство ТАСС было основано в 1904 году и первоначально работало под разными названиями. Сегодня это крупнейшее новостное агентство страны, выполняющее роль мегафона правительства.

19:20 Шольц говорит "Нет" поставкам ракет "Тaurus"Канцлер Германии Олаф Шольц отклонил идею поставок дальнобойных ракет в Украину, как в настоящее время, так и в будущем, даже если другие союзники присоединятся к этой инициативе. В ходе сессии вопросов и ответов в Пренцлау, Германия, Шольц отказался от поставок ракет "Тaurus", которые могут долететь до Москвы (примерно 500 километров). Его опасения были связаны с риском значительного обострения ситуации. "Я сказал нет, и это правило распространяется на любое другое дальнобойное вооружение", - заявил Шольц. "Эта ситуация остается неизменной, даже если другие страны выберут другой путь" (см. также запись от 17:24). На данный момент Германия отправила в Украину самое дальнобойное вооружение - ракетный комплекс "Mars II", способный поражать цели на расстоянии 84 километров.

Подробнее о предыдущих событиях [здесь].

Европейский Союз выразил озабоченность в связи с использованием кластерных боеприпасов в результате ракетного удара России по пригородам Одессы, о чем сообщают украинские источники.

В свете продолжающегося конфликта между украинскими войсками и российскими силами Европейский Союз рассматривает возможность снятия ограничений на использование Украиной западного оружия для лучшей поддержки ее обороны.

Читайте также: