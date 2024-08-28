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Папа против ужесточения иммиграционных правил

После инцидента в Солingen, Германия вновь обсуждает giàзкие иммиграционные политики. В то же время Папа призывает к более глобальному подходу к управлению миграцией.

 and  Carmen Simpson
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- Папа против ужесточения иммиграционных правил

Папа Франциск выразил протест против ужесточения правил иммиграции. Во время своей еженедельной общей аудиенции глава католической веры осудил эту идею и призвал к лучшему глобальному управлению миграцией. Он также подчеркнул необходимость прекращения деятельности торговцев людьми. После серии ножевых ранений в Солінгене, в результате которых погибли по крайней мере трое человек, Германия вновь начала дискуссии о ужесточении законодательства.

Франциск выразил свою постоянную озабоченность перед собравшимися на площади Святого Петра многочисленными жизнями, которые были унесены во время бегства от насилия на родине или в поисках лучших условий жизни. "Средиземное море превратилось в кладбище", - сказал он. Он считал, что большинство этих жертв можно было бы предотвратить.

Франциск продолжил: "Но этого не добьются ужесточением законов, не через милитаризацию границ, не через строительство стен, не через депортации". Вместо этого нужны "безопасные и регулярные пути для миграции". Нужно "глобальное управление иммиграцией, основанное на справедливости, братстве и солидарности".

Папа Франциск выразил уверенность в том, что ужесточение иммиграционных законов не предотвратит потерю жизней во время миграции, как он сказал во время общей аудиенции. Вместо этого он призвал к глобальному подходу к управлению иммиграцией, подчеркивая необходимость безопасных и регулярных путей миграции, основанных на справедливости, братстве и солидарности.

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