Папа исключил епископа и девять других людей из перуанской религиозной группы из-за обвинений в садистском поведении.

Вслед за решением Папы Франциска прошлого месяца исключить основателя Содalitéum Christianae Vitae, или Содalitéum жизни христианской, Луиса Фигари, после того, как было установлено, что он сексуально assault его рекрутов, начались действия против руководства группы.

Эта новость была объявлена Конференцией перуанских епископов, которая опубликовала заявление из посольства Ватикана на своем веб-сайте.

Заявление было сюрпризом, так как оно раскрыло злоупотребления, выявленные в ходе расследования Ватикана, которые редко, если вообще когда-либо, подвергаются каноническому наказанию, такие как несанкционированный доступ к чьим-либо цифровым коммуникациям, и назвало individuals, признанные виновными папой.

Этот шаг, скорее всего, будет приветствоваться некоторыми жертвами, которые говорили с CNN earlier this year и призывали Ватикан принять серьезные меры против виновных после многих лет безнаказанности.

Согласно заявлению, расследование Ватикана выявило физические злоупотребления, в том числе с садизмом и насилием, манипулирование сознанием, подобное секте, духовное насилие, злоупотребление властью, финансовое небрежение и использование журналистики для нападения на критиков.

Последнее, видимо, было направлено против журналиста, связанного с Содalitéum, который атаковал критиков движения в социальных сетях.

Фигари основал движение в 1971 году как lay community, направленную на вербовку «солдат для Бога», одну из нескольких католических обществ, созданных как консервативный ответ на левонаправленную теологию освобождения, которая набрала популярность в Латинской Америке с 1960-х годов. На пике своего развития группа имела около 20 000 членов по всему Южной Америке и США и имела значительное влияние в Перу.

Жалобы на злоупотребления Фигари поступили в архиепархию Лимы в 2011 году, и были дополнительные сообщения о подобном поведении, датируемые 2000 годом. Однако ни местная церковь, ни Святой Престол не приняли значительных мер до тех пор, пока одна из жертв, Педро Салинас, не написал книгу с журналисткой Паолой Угаз, в которой подробно описывались извращенные практики Содalitéum в 2015 году, под названием «Полукниги, полусолдаты».

Внешнее расследование, проведенное Содalitéum, later found, что Фигари был «нарциссическим, параноидальным, унижающим, вульгарным, мстительным, манипулятивным, расистским, сексистским, элитарным и одержимым сексуальными вопросами и сексуальной ориентацией» членов Содalitéum.

Расследование, опубликованное в 2017 году, показало, что Фигари сексуально assault своих рекрутов и заставлял их участвовать в сексуальных актах друг с другом. Он получал удовольствие от того, что они испытывали боль, дискомфорт и страх, и часто унижал их перед другими, чтобы сохранить контроль над ними.

Несмотря на эти findings, Святой Престол в 2017 году отказался исключать Фигари из движения и просто направил его жить отдельно от сообщества Содalitéum в Риме и прекратить все контакты с ним. Ватикан, как сообщается, был сдерживаем каноническим правом, которое не предусматривало таких наказаний для основателей религиозных общин, которые не были священниками. Выжившие были возмущены.

Однако последнее расследование Ватикана показало, что злоупотребления выходили за рамки Фигари и включали священников Содalitéum, а также преследование и несанкционированный доступ к коммуникациям их жертв, в то время как покрывали преступления, совершенные в рамках своих официальных обязанностей, согласно заявлению.

Расследование проводилось архиепископом Мальты Чарльзом Сциклуной и монсеньором Джорди Бертомеу из Дикастерии по делам веры, которые прошлый год traveled to Lima, чтобы выслушать показания жертв.

Наиболее высокопоставленным individual, которому было приказано уйти, был Archbishop Jose Antonio Eguren, который был вынужден уйти с поста епископа Пиуры в апреле после судебного преследования Салинаса и Угаз за их сообщения.

Кроме того, их сообщения раскрыли предполагаемое принудительное выселение крестьян на землях в епархии Эгурена недвижимым комплексом, связанным с Содalityum.

Журналистка Угаз приветствовала решение исключить 10 individuals и сказала, что ссылка на хакерство Содalityum относилась к ней: она считала, что ее коммуникации были взломаны в 2023 году после того, как она сообщила об офшорных активах и других финансовых сделках Содalityum, и believed, что группа пыталась узнать ее источники.

«Это демонстрация того, что в Перу жертвы никогда бы не нашли справедливости и возмещения (без Бертомео и Сциклуны), потому что Содalityum – это организация с большим политическим, социальным и экономическим влиянием», – заявила она в заявлении для Ассошиэйтед Пресс.

В заявлении Ватикан сказал, что перуанские епископы присоединились к папе, прося прощения у жертв, в то время как призывают к трудному движению к справедливости и возмещению.

Нет немедленного ответа на запрос комментария от Содalityum.

Это решение Ватикана исключить Фигари и других членов Содalityum имеет значение не только для Америки, но и для всего мира, так как оно устанавливает прецедент для обращения с такими случаями злоупотреблений и неподобающего поведения в религиозных общинах.

Исключение Фигари и других членов из Содalityum является серьезным ударом по группе, влияние которой ощущалось не только в Латинской Америке, но и в США.

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