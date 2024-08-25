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ПолитикаНовостиЕвропейский Союз

Папа Франциск выражает свое недовольство запретом православных церквей в Украине.

 and  John Stellmacher
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Папа Франциск выражает свое недовольство запретом православных церквей в Украине.

Папа Франциск осудил роспуск Русской православной церкви в Украине, связанной с Москвой. В своем воскресном послании с площади Святого Петра Папа сказал: "Ни одна христианская церковь не должна быть ликвидирована, ни прямо, ни косвенно. Нельзя вмешиваться в дела церквей!" Украина утверждает, что запрет связан с поддержкой Московского патриархата военной интервенции России.

Папа обратился к многочисленной толпе на площади Святого Петра: "Злые деяния не должны оправдываться молитвой. Если кто-то причиняет вред своему народу, он виновен. Но виновным его нельзя считать просто за то, что он молился." Киев продолжает обвинять Папу в благоволении к России. Ватикан неоднократно опровергал эти обвинения.

В сложном религиозном ландшафте Украины Украинская православная церковь когда-то имела значительное влияние. До 2022 года она была частью Московского патриархата. Однако после начала конфликта она публично порвала связи и осудила войну. Но Киев утверждает, что она продолжает распространять российскую пропаганду и оправдывать зверства России против своего народа. Запрет, как ожидается, затронет около трех миллионов прихожан.

Европейский союз, выражая озабоченность религиозными tensions, призвал tanto Ukraine, как и Русскую православную церковь, разрешить свои разногласия мирным путем. В ответ на запрет Европейский союз угрожает возможными экономическими санкциями против России, если права Украинской православной церкви будут нарушены.

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