Папа Франциск посещает отдалённый регион Папуа-Новой Гвинеи, перемещая фокус турне по Азии на малообеспеченное население

В беседе с религиозными лидерами в Порт-Морсби он призвал их сосредоточиться на "окраинах" своей страны и тех, кто живет в самых обделенных городских районах.

Он подчеркнул приверженность церкви помощи тем, кто пострадал "психически и физически" из-за "дискриминации и суеверий". По данным Human Rights Watch, Папуа-Новая Гвинея является одним из самых опасных мест в мире для женщин и девочек из-за высокого уровня сексуального насилия.

87-летний понтифик в настоящее время совершает самое длительное путешествие за время своего понтификата – напряженное 12-дневное посещение четырех стран в Юго-Восточной Азии и на Юго-Западном Тихом океане, в том числе Восточного Тимора и Сингапура.

Франциск произнес свою речь в святилище Марии, Помощницы христиан, где католическая община выполняет различные благотворительные и образовательные задачи.

Ранее он посетил Технический лицей Картис, школу для обделенных девушек, а также тех, кто связан со "уличной ministry" и "Сервисом Каллана", которые поддерживают бедных и людей с ограниченными возможностями.

Его визит в школу, предлагающей образовательные возможности для женщин, был примечателен из-за дискриминации и насилия, которым подвергаются женщины в Папуа-Новой Гвинее. На святилище Франциск также выслушал комментарии двух женщин, участвующих в ministry церкви.

Папа также импровизировал во время своей речи, подчеркивая дважды, что епископы и священники в Папуа-Новой Гвинее должны принять "стиль Бога", который заключается в "близости, нежности и сострадании".

В конце он поприветствовал толпу возле церкви и, говоря по-английски, поблагодарил их за терпение перед тем, как благословить их. Он также пошутил, что они должны "молиться за меня, а не против меня".

Экспедиция в отдаленные регионы Папуа-Новой Гвинеи

На следующий день военный самолет, управляемый Королевскими ВВС Австралии, перевез Папу Франциска в один из самых отдаленных регионов Папуа-Новой Гвинеи.

CNN была среди СМИ, сопровождавших Франциска в его поездке в ВанIMO, северо-западный край страны, место без воды и электричества.

Военный самолет – C130 – перевозил жизненно важные грузы, такие как лекарства, одежда, игрушки и школьные принадлежности.

При своей инаугурации Папа Франциск сказал, что кардиналы выбрали того, кто приходит "из концов земли". Во время своего визита в ВанIMO, более чем в 8077 милях (13000 километров) от Рима, папа реализовывал свою философию "из концов земли", демонстрируя свою концепцию католической церкви, которая служит "периферии".

И Франциск казался довольным и комфортным во время своего пребывания в ВанIMO.

Около 20000 человек собрались на лужайке напротив собора Святой Креста, слушая музыку, ожидая прибытия папы. Они приветствовали его, когда он появился на сцене, и снова приветствовали, когда папа надел перьевую шапку, подаренную ему.

В толпе люди выстроились в очередь с пластиковыми бутылками воды, оливковым маслом и солью, чтобы получить их для благословения папы. Многие проделали долгий путь пешком, чтобы присутствовать, так как ВанIMO в основном доступен только на самолете или на лодке.

После встречи с местными католиками папа посетил школу, управляемую аргентинскими миссионерами, которая помогает сиротам. Папу Франциска пригласил один из миссионерских священников, и во время своего пребывания они предложили ему мате, аргентинский чай.

Сестра Дэйзи Энн Лисиния Августин, работающая на епископов Папуа-Новой Гвинеи и присутствовавшая в ВанIMO на визите, сказала, что католический лидер увидел сторону страны, которая "в основном неизвестна", и что люди в этом районе редко видят такого видного лидера.

Путешествие папы продолжилось по различным странам Юго-Восточной Азии и на Юго-Западном Тихом океане, демонстрируя приверженность Ватикана помощи нуждающимся во всем мире. Несмотря на то, что Папуа-Новая Гвинея является одним из самых опасных мест в мире для женщин, она была одним из пунктов назначения этого путешествия, подчеркивая приверженность церкви работе с наиболее уязвимыми сообществами во всем мире, в том числе в Азии.

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