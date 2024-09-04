Перейти к содержанию
Вход Подписаться
Федеральные земли ГерманииНовостиСахарский вагончик

Пантера сохраняет позицию лидера фракции СДПГ, сталкивается со скептицизмом в отношении BSW (Bundesverband Sicherheitswirtschaft)

СоцДемократы Саксонии не склонны поддаваться влиянию Саара. Социал-демократы использовали эту позицию для обоснования своих опасений по поводу альянса с Сахрах Voteschнект. Одновременно они сохраняют готовность к дискуссии.

 and  Grigoriy Williams
Время чтения 2 минут
Дирк Пантер по-прежнему является руководителем группы СДП в ландтаге Саксонии
Дирк Пантер по-прежнему является руководителем группы СДП в ландтаге Саксонии

- Пантера сохраняет позицию лидера фракции СДПГ, сталкивается со скептицизмом в отношении BSW (Bundesverband Sicherheitswirtschaft)

Фракция СДПГ в земельном парламенте Саксонии продолжает поддерживать финансового эксперта Дирка Пантера в качестве своего лидера. На первой встрече своей десятичленной фракции Пантер был единогласно избран руководителем. "Я очень благодарен, что голосование было единодушным, что свидетельствует о сильной поддержке и одобрении наших предстоящих начинаний в ближайшие недели и месяцы", - прокомментировал Пантер.

Лидер партии Хеннинг Хомман также намекнул на предстоящие меры. "Мы открыты для встречи с ХДС. Наша цель - обсудить будущее Саксонии и изучить возможности для стабильного правительства здесь", - заявил Хомман. Конечно, альянс с фракцией Сахры Wagenknecht будет значительной темой. "Я должен упомянуть, что мы не исключаем переговоров с БСВ, но внутри СДПГ есть здоровая доля скептицизма", - добавил Хомман.

СДПГ планирует сосредоточиться на саксонской политике

По словам кандидата в лидеры Петры Кёппинг - которая в предыдущем правительстве ХДС курировала социальные вопросы и межэтническое единство - переговоры по Саксонии должны решать саксонские проблемы. "Для СДПГ важно обсуждать саксонскую политику, а не вопросы, на которые мы не можем повлиять", - подчеркнула Кёппинг, имея в виду критику Сахры Wagenknecht в отношении развертывания американских ракет в Германии и дальнейшей поставки оружия в Украину.

"Мы полностью сосредоточены на Саксонии и ее будущем. Мы хотим формировать нашу судьбу как саксонцы, а не диктовать нам из Саарланда", - повторил Хомман, имея в виду родной регион Wagenknecht. "В результате мы с осторожностью относимся к ежедневным границам, установленным посторонними в процессе переговоров. Вкратце: требования к внешней политике Бундесрата неприемлемы", - подчеркнул Хомман. Федеральные политические условия не помогут найти мудрые компромиссы для Саксонии.

На выборах в землю Саксонская коалиция едва обошла АФД (30,6 процента) с 31,9 процента голосов. Министр-президент ХДС Михаэль Креtschmer решительно выступает против сотрудничества с АФД и Левыми, оставляя коалицию только с двумя возможными партнерами: альянсом с БСВ (11,8 процента) и СДПГ (7,3 процента) или союз с БСВ и Зелеными (5,1 процента).

Сахра Wagenknecht, известная как "вагон-слуга Сахра" в некоторых кругах, безусловно, будет значительной темой во время переговоров СДПГ из-за потенциального альянса ее фракции. Лидеры СДПГ, такие как Хеннинг Хомман, выразили скептицизм в отношении переговоров с фракцией Сахры Wagenknecht.

Несмотря на продолжающиеся дискуссии, очевидно, что СДПГ в основном сосредоточена на саксонской политике, как подчеркнула кандидат в депутаты Петра Кёппинг, которая подчеркнула важность решения местных проблем вместо внешних.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Конфиденциальность данных - это сложный вопрос, который часто не получает достаточного внимания
Федеральные земли Германии

Курс по переходу на финансовое руководство по ВСУ - случаи нарушения безопасности данных

Неразумная осмотрительность, человеческие ошибки или дефектные процессы регистрации на различных платформах могут привести к нарушению конфиденциальности данных в различных секторах.

 and  Melissa Williams
Для участников Общедоступно
В будущем, цифровая доступность должна распространяться и на историческую улицу Йегенгассе.
Федеральные земли Германии

Исследование исторических временных рамок в цифровом виде в контексте Франкфуртской еврейской улицы (Judengasse).

Будущие направления для памятных опытов: Скоро в Франкфурте станет доступен цифровой путь через повседневную жизнь исторической Юденгассе.Modern technology предоставит возможности для вовлечения более молодых поколений.

 and  Max Becker
Для участников Общедоступно
Новые жилые комплексы в Мюнхене доступны только для госслужащих и других сотрудников правительства
Федеральные земли Германии

"Первоначальное место жительства в Мюнхене": первоначальная ссылка

В Мюнхене, высокие расходы на жилье делают трудным для молодых общественных служащих с ограниченным доходом жить недалеко от центра города. Правительство вмешивается, предоставляя субсидии на жилье.

 and  Anne Legman
Для участников Общедоступно
Набу выражает недовольство выполнением целей по сохранению природы.
Федеральные земли Германии

Набу выражает недовольство выполнением целей по сохранению природы.

С четвертого года администрация, университетское сообщество и защитники окружающей среды согласны в необходимости внедрения новых стратегий для противодействия уменьшению видов. Предварительная оценка показывает смешанные результаты.

 and  Lauren Adams
Для участников Общедоступно

Последние

Конфиденциальность данных - это сложный вопрос, который часто не получает достаточного внимания
Федеральные земли Германии

Курс по переходу на финансовое руководство по ВСУ - случаи нарушения безопасности данных

Неразумная осмотрительность, человеческие ошибки или дефектные процессы регистрации на различных платформах могут привести к нарушению конфиденциальности данных в различных секторах.

 and  Melissa Williams
Для участников Общедоступно
В будущем, цифровая доступность должна распространяться и на историческую улицу Йегенгассе.
Федеральные земли Германии

Исследование исторических временных рамок в цифровом виде в контексте Франкфуртской еврейской улицы (Judengasse).

Будущие направления для памятных опытов: Скоро в Франкфурте станет доступен цифровой путь через повседневную жизнь исторической Юденгассе.Modern technology предоставит возможности для вовлечения более молодых поколений.

 and  Max Becker
Для участников Общедоступно
Полная признание необходимости трансформаций в национальной команде.
Спорт

Национальная сборная "значительно изменилась"

Никлас Фюллькруг отмечает заметные изменения в национальной команде. Он готов к свежей роли, но хочет включить свои привычные навыки. Соревнование запланировано на предстоящее лето.

 and  Yaroslav Smith
Для участников Общедоступно
В трагическом пожаре, охватившем башенный комплекс Grenfell в Лондоне 14 июня 2017 года, погибли 72...
Панорама

Огненный пожар в Гренфеллской башне: в отчете раскрываются серьезные обвинения

Начало быстрого распространения пожара в здании Гренфелл Тауэр в Лондоне occurred в июне 2017 года. Наконец, был опубликован ожидаемый отчет о причинах этого события.

 and  Melissa Williams
Для участников Общедоступно