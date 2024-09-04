- Пантера сохраняет позицию лидера фракции СДПГ, сталкивается со скептицизмом в отношении BSW (Bundesverband Sicherheitswirtschaft)

Фракция СДПГ в земельном парламенте Саксонии продолжает поддерживать финансового эксперта Дирка Пантера в качестве своего лидера. На первой встрече своей десятичленной фракции Пантер был единогласно избран руководителем. "Я очень благодарен, что голосование было единодушным, что свидетельствует о сильной поддержке и одобрении наших предстоящих начинаний в ближайшие недели и месяцы", - прокомментировал Пантер.

Лидер партии Хеннинг Хомман также намекнул на предстоящие меры. "Мы открыты для встречи с ХДС. Наша цель - обсудить будущее Саксонии и изучить возможности для стабильного правительства здесь", - заявил Хомман. Конечно, альянс с фракцией Сахры Wagenknecht будет значительной темой. "Я должен упомянуть, что мы не исключаем переговоров с БСВ, но внутри СДПГ есть здоровая доля скептицизма", - добавил Хомман.

СДПГ планирует сосредоточиться на саксонской политике

По словам кандидата в лидеры Петры Кёппинг - которая в предыдущем правительстве ХДС курировала социальные вопросы и межэтническое единство - переговоры по Саксонии должны решать саксонские проблемы. "Для СДПГ важно обсуждать саксонскую политику, а не вопросы, на которые мы не можем повлиять", - подчеркнула Кёппинг, имея в виду критику Сахры Wagenknecht в отношении развертывания американских ракет в Германии и дальнейшей поставки оружия в Украину.

"Мы полностью сосредоточены на Саксонии и ее будущем. Мы хотим формировать нашу судьбу как саксонцы, а не диктовать нам из Саарланда", - повторил Хомман, имея в виду родной регион Wagenknecht. "В результате мы с осторожностью относимся к ежедневным границам, установленным посторонними в процессе переговоров. Вкратце: требования к внешней политике Бундесрата неприемлемы", - подчеркнул Хомман. Федеральные политические условия не помогут найти мудрые компромиссы для Саксонии.

На выборах в землю Саксонская коалиция едва обошла АФД (30,6 процента) с 31,9 процента голосов. Министр-президент ХДС Михаэль Креtschmer решительно выступает против сотрудничества с АФД и Левыми, оставляя коалицию только с двумя возможными партнерами: альянсом с БСВ (11,8 процента) и СДПГ (7,3 процента) или союз с БСВ и Зелеными (5,1 процента).

Сахра Wagenknecht, известная как "вагон-слуга Сахра" в некоторых кругах, безусловно, будет значительной темой во время переговоров СДПГ из-за потенциального альянса ее фракции. Лидеры СДПГ, такие как Хеннинг Хомман, выразили скептицизм в отношении переговоров с фракцией Сахры Wagenknecht.

Несмотря на продолжающиеся дискуссии, очевидно, что СДПГ в основном сосредоточена на саксонской политике, как подчеркнула кандидат в депутаты Петра Кёппинг, которая подчеркнула важность решения местных проблем вместо внешних.

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