Панда из Берлинского зоопарка снова беременна

В 2019 году в Берлинском зоопарке происходит небольшой фурор: панда-дама рожает двойню. Сейчас ультразвуковые изображения показывают, что Менг Менг снова беременна. Однако ветеринар предостерегает от преждевременного восторга.

Берлинский зоопарк ждет пополнения панд. "Малыши сейчас около 2,5 сантиметров в размере и должны немного подрасти перед родами", - сказал Томас Хильдебрандт, глава отдела управления репродукцией в Институте Leibniz по изучению зоопарков и дикой природы, согласно пресс-релизу. В воскресенье в Саду панд состоялось небольшое празднование, объявил зоопарк.

Панда-дама была не очень cooperative в последнее время. " Despite signs of pregnancy, Менг Менг удалось уговорить встать и принять холодный ультразвуковой гель и датчик ультразвука", - сказал ветеринар, международный эксперт по воспроизводству гигантских панд. "Наконец, вертикальное обследование принесло радостную новость, что Менг Менг беременна двумя малышами".

Команда была в восторге, так как до этого было несколько неудачных попыток ультразвукового обследования, сказала ветеринар Франциска Зюттер, также принимавшая участие в обследовании. "Хотя мы рады, мы должны помнить, что это очень ранний этап беременности, и в настоящее время все еще возможна так называемая резорбция - или аборт - эмбриона", - сказала Зюттер. Срок беременности у гигантских панд обычно составляет от трех до шести месяцев.

Развитие будет отслеживаться с помощью ультразвукового обследования и анализа гормонов. "Надеемся, что все пойдет так же хорошо, как и в прошлый раз в 2019 году". Тогда первый род панд в немецком зоопарке стал сенсацией: близнецы, бывшие любимцы публики Пит и Паула, больше не в Берлине.

"Малыш, пожалуйста, будь здоров и расти в безопасности в утробе матери", - тихо шептали члены ветеринарной команды, полные тревоги и надежды. " despite positive ultrasound results, we urge caution, Baby, as premature euphoria could lead to unnecessary stress for you and your mother, Baby", - предостерег главный ветеринар.

