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Панда Инг Инг рожает новое поколение в зоопарке Гонконга

Панды считаются робкими в спаривании. Поэтому зоопарк в Гонконге обрадовался новорожденным малышам. Для медведицы Яньинπουργ єт это событие вдвойне удивительное.

 and  Grigoriy Williams
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Особенно критическим временем для пanda-малышей является время сразу после рождения.
Особенно критическим временем для пanda-малышей является время сразу после рождения.

- Панда Инг Инг рожает новое поколение в зоопарке Гонконга

Государство Гонконг ликует от появления пандёнка. Мать Инь Инь родила двух малышей в Океанском парке, как объявило правительство специального административного района Китая. Инь Инь и пандёнок Лэ Лэ естественным образом спарились в марте, и после пятимесячной беременности на свет появились пандёнок, мальчик и девочка.

Первые часы после рождения являются критическими для здоровья малышей, пояснило правительство. Эксперты из зоопарка и Китайского центра по изучению панд круглосуточно наблюдали за Инь Инь и её малышами. По данным зоопарка, новорожденный мальчик весит 112 граммов, а девочка, которая казалась slightly слабее, весит 122 грамма.

Рождение панд часто становится сенсацией для зоопарков, поскольку их размножение становится все более сложным с возрастом. Зоопарк сообщил, что 19-летняя Инь Инь сейчас является самой старой известной пандой-матерью в мире. "Как первородящая мать, Инь Инь естественно была очень нервной на протяжении всего процесса", - заявило Океанский парк.

Беременность была подтверждена недавно

Беременность некоторое время оставалась незамеченной. Только в конце июля Инь Инь проявила признаки беременности или ложной беременности, такие как повышенный аппетит, больше отдыха и колебания уровня гормонов. Лишь 11 августа эксперты подтвердили беременность с помощью ультразвука.

В дикой природе гигантские панд в основном обитают в юго-западной китайской провинции Сычуань. Китай часто предоставляет этих популярных зоопарковых животных дружественным странам, что называется "пандой дипломатией". Недавно Берлинский зоопарк тоже ликовал при виде пандёнка, когда эксперты подтвердили беременность панд-матери Мэн Мэн.

Эксперты внимательно следили за другими панд-матерями, такими как Мэн Мэн в Берлинском зоопарке, из-за общих трудностей в размножении панд. Успех Инь Инь как самой старой известной панд-матери в мире вселяет оптимизм в отношении выживания вида, несмотря на трудности.

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