Панама начала выдворение мигрантов

Под соглашением с американской администрацией Панама начала возвращать нелегальных мигрантов. Первым рейсом, спонсируемым Вашингтоном, из местного аэропорта в Панама-Сити вылетели 29 колумбийцев, как сообщил заместитель министра безопасности Луис Фелипе Икаса. Мигрантов сопровождали на борт с ограничителями на руках и ногах. По словам панамских властей, некоторые из них были замешаны в криминале в Колумбии.

По данным главы иммиграционной службы Роджера Моджики, более 230 000 мигрантов пересекли Дarienский лес на юге Панамы в этом году, направляясь на север к США. "Наша позиция ясна: Дайен не является путем миграции. Условия там ужасны", - заявил представитель посольства США в Панаме журналистам в связи с первым рейсом. Дайенский лес, соединяющий Центральную и Южную Америку, считается одним из самых опасных маршрутов миграции в мире. Ландшафт там частично холмистый, частично болотистый, и там действуют криминальные gangs.

Бегство от нищеты и кризисов

Чтобы финансировать репатриационные рейсы из Панамы, администрация США пообещала $6 миллионов (примерно 5,4 миллиона евро). Люди бегут от нищеты, насилия и политических потрясений в своих странах, стремясь добраться до границы с США, которая находится в тысяче километров к северу.

Большинство людей на этом маршруте родом из Венесуэлы. Из-за сложной политической ситуации в авторитарно управляемой южноамериканской стране депортационные рейсы туда в настоящее время невозможны, сказал господин Моджика, глава иммиграционной службы. Кроме Колумбии, правительство Панамы одновременно ведет переговоры с Эквадором и Индией о депортации людей из этих стран.

Обещанные $6 миллионов от администрации США должны помочь финансировать репатриационные рейсы из Панамы. В связи с текущим процессом репатриации Панама работает над заключением соглашений о депортации с такими странами, как Эквадор и Индия.

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