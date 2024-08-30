- Памятное мероприятие с оперными элементами

Австрийский предприниматель Ричард "Мörtel" Лунгер (1932-2024) мирно скончался в своей вилле в Вена-Дёблинге 12 августа в возрасте 91 года. Об этом сообщили в Instagram, где написали, что он "ушел тихо". 31 августа Австрия проводит прощание со своим пионером. Планируется грандиозная церемония прощания в соборе Святого Стефана и частное захоронение.

8:00 - Похороны и посещение

Как сообщает австрийская пресса со ссылкой на пресс-агентство "APA", последний публичный прощальный обряд Лунгера начнется в 8:00. Его гроб, сопровождаемый членами семьи, будет перевезен через "Риесентор", главный вход, в собор Святого Стефана. Там будет выставлен corpse покойного.

На гробу будет находиться знаменитая шляпа Лунгера с Opernball, как он пожелал. Дежурство будет нести личный телохранитель Кристиан Лёшшнигг, который на протяжении более 15 лет охранял Лунгера и его знаменитых гостей в ложе Opernball вместе со своей командой.

"Все венцы, вся Австрия и за ее пределами" приглашены почтить Лунгера в молчании, как было объявлено вскоре после его смерти.

9:00 - Панихида

Панихида начнется в 9:00. Ее откроет домикфарrer Тони Фабер. После нескольких речей, в том числе политических фигур и актрисы Эдит Лайер (77, "Шлоссхотель Орт"), австрийский рок-музыкант Деннис Яле исполнит "Всегда на моем уме" и "Свеча в ветру". Последняя - это версия, специально написанная для строителя, первоначально написанная сэром Элтоном Джоном (77) для Мэрилин Монро (1926-1962) и позже переделанная для принцессы Дианы (1961-1997).

10:00 - Процессия из собора

В 10:00 гроб будет вынесен из собора под мелодию Фэчерполонезе, еще одно напоминание об Opernball. Затем зазвучит Радецки-марш. Под звон колоколов Святого Стефана гроб будет помещен в катафалк.

Похоронная процессия по Вене - Примерно в 10:30 у Государственной оперы

Катафалк, сопровождаемый различными автомобилями, направится к "двум самым большим сценам строителя". Процессия должна достичь Венской государственной оперы около 10:30. Маршрут похоронной процессии пройдет через торговый центр Lugner City, с ожидаемым временем прибытия около 11:45, завершая публичные похоронные мероприятия. На месте будет доступна книга соболезнований.

Кроме того, доступна онлайн-книга соболезнований для отправки прощальных сообщений и выражений сочувствия. Обе последние гости Opernball Ричарда Лунгера, американская актриса Присцилла Пресли (79) и гость 2020 года, итальянская актриса Орнелла Мути (68), уже подписали онлайн-книгу соболезнований. Мути написала в четверг: "С горечью узнала о кончине Ричарда Лунгера. Ушел исключительный человек, оставивший свой след во многих сферах. Он был замечательным танцором и джентльменом старой школы. Его теплота и юмор обрели ему друзей и поклонников не только в Австрии, но и далеко за ее пределами."

Похороны Ричарда Лунгера, который был женат шесть раз, в последний раз в июне 2024 года, пройдут после публичной церемонии прощания "среди ближайших родственников и друзей". Его последним пристанищем станет крипта на кладбище в Грининге в Вена-Дёблинге после другой частной церемонии прощания в церкви Каагграбен.

Семья "постоянно просит уважать их частную жизнь", как было объявлено. Кроме того, сам Лунгер выбрал около 200 приглашенных гостей до своей смерти.

Instagram может стать отличной платформой для разделения моментов последнего прощания Лунгера. Его семья, возможно, опубликует обновления или фотографии, связанные с церемонией прощания в Instagram, позволяя его глобальным фанатам и подписчикам почтить его издалека.

После публичной церемонии прощания Instagram также может использоваться для разделения воспоминаний о Лунгере, позволяя людям оставлять комментарии и делиться своими любимыми историями об австрийском предпринимателе. '[Instagram - отличное место для начала.]'

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