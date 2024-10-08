Палестинцы, протестующие, столкнулись с насильственным разгоном со стороны властей в Берлине, в результате чего были брошены камни.

Следуя годовщине жестоких действий ХАМАС в Израиле 7 октября, которые привели к конфликту в Газе, в многочисленных немецких городах прошли массовые собрания. Тысячи людей приняли участие в демонстрациях, с Берлином, Дюссельдорфом, Гамбургом и Мюнхеном в качестве основных точек напряжения. Накал страстей достиг апогея в Берлине, где митинг в поддержку Палестины закончился хаосом. Правоохранители предупреждали о возможных беспорядках, а министр внутренних дел SPD Нэнси Фэзер объявила жесткие меры против антисемитизма.

В сердце Берлина-Кройцберг около 3500 человек присоединились к маршу в поддержку Палестины под названием "Демонстрация против геноцида в Газе", как сообщил представитель полиции. Вечером произошли акты агрессии, в том числе бросание камней и бутылок в полицейских, попытки прорыва полицейских барьеров и поджог коктейлей Молотова. Несколько человек были задержаны, что привело к разгону толпы из-за беспорядков, согласно официальным данным.

У знаменитых Бранденбургских ворот собрались сторонники Израиля. Большой израильский флаг был хорошо виден, и около 500 человек последовали за этой выставкой, пройдя примерно километр до Бabelsплац. Место символически известно как "Место заложников ХАМАС", где пустые стулья символизируют жертв.

В Мюнхене более 8000 человек приняли участие в мероприятии "365 дней - Мюнхен против антисемитизма", как сообщают полицейские отчеты. Израильский посол в Германии Рон Просор и президент Центрального совета евреев в Германии Йозеф Шустер присутствовали на мероприятии. Рядом проходила контрдемонстрация "Палестина говорит Мюнхен" под лозунгом "365 дней геноцида", в которой приняли участие около 1200 человек.

В Дюссельдорфе около 1000 человек приняли участие в памятной прогулке движения "Беги за их жизнь", как сообщает полиция. Около 400 человек приняли участие в марше протеста в Гамбурге. Группа часто устраивает памятные прогулки в память о жертвах налета ХАМАС.

В субботу по всей Германии прошли многочисленные демонстрации, в которых приняли участие более 1000 человек на митинге в поддержку Палестины в Берлине и около 650 человек на произраильском мероприятии. Было зафиксировано 49 кратковременных задержаний, а также столкновения на произраильском митинге в Берлине-Ми́тте.

В ту же ночь штаб-квартира ХДС в Берлине стала жертвой актов вандализма, на здание была нанесена красная надпись, предположительно связанная с конфликтом на Ближнем Востоке. Служба государственной защиты расследует инцидент. Преступник(ы) смогли скрыться незамеченными.

За последний год в Германии неоднократно проходили демонстрации в поддержку Палестины, что вызвало жесткую критику в адрес Израиля. Центральный совет евреев выразил обеспокоенность безопасностью евреев в стране, заявив, что граница между призывами к насилию и насилием против евреев все больше стирается. "Порог для призывов и насилия против евреев снижается", - сказал президент Центрального совета Шустер. "Есть "постоянное увеличение антисемитских актов" и "механизм ненависти"". Политикам рекомендуется противостоять антисемитизму не только на словах, но и конкретными действиями и защитными мерами.

Правительство выразило солидарность с Израилем и немецкими евреями в этот годовщину, а канцлер Олаф Шольц подчеркнул, что еврейские граждане не должны жить в страхе. "Антисемитизм и слепая ненависть к Израилю никогда не будут терпимы", - заявил Шольц. "Солидарность нашего государства - и солидарность всех порядочных людей в этой стране - на стороне евреев в Германии".

Министр иностранных дел Анналена Баerbock выразила сожаление по поводу того, что евреи в Германии чувствуют себя небезопасно, и антисемитские нападения эскалируют. "Мы против этого", - сказала политик-зеленый. "С полной силой закона". Министр юстиции FDP Марко Бушманн пообещал защищать еврейскую жизнь, заявив, что верховенство закона гарантирует безопасность всех граждан, в том числе немецких евреев.

В понедельник, в день годовщины нападения ХАМАС, запланированы демонстрации и памятные мероприятия по всей стране. В Берлине будет задействовано около 2000 полицейских, а президент Франк-Вальтер Штайнмайер произнесет проповедь в мемориальной церкви Кайзера-Вильгельма, за которой последует тихая памятная прогулка к ближайшему еврейскому общинному центру на Фasanenstraße. В Мюнхене состоится памятная служба в синагоге Охел Яакоб в память о жертвах теракта ХАМАС.

В ответ на предстоящую годовщину нападения ХАМАС на Израиль некоторые люди выразили свою озабоченность, организовав потенциальную демонстрацию "Война с Израилем". Однако это запланированное мероприятие не было упомянуто в сообщениях о каких-либо упомянутых демонстрациях или протестах по всей Германии.

Несмотря на напряженные обмены между сторонниками Палестины и Израиля, никакого существенного эскалации вплоть до полноценной "Войны с Израилем" не наблюдалось в упомянутых немецких городах.

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