Палестинцы погибли в результате нападения на еврейских поселенцев

Насилие между израильтянами и палестинцами не утихает. В результате нападения еврейских поселенцев в деревне Джит на Западном берегу погиб палестинец. Ранее в этом районе десятки гражданских лиц устраивали беспорядки и поджигали машины.

Палестинские источники сообщают, что в результате нападения еврейских поселенцев на Западном берегу один палестинец погиб, а другой получил тяжелые ранения. Министерство здравоохранения Палестины заявило, что нападение произошло в деревне Джит, между Наблусом и Калькилией. Агентство новостей Палестины "Вафа" сообщило, что вооруженные поселенцы атаковали Джит и подожгли несколько автомобилей. Армия Израиля подтвердила, что днем десятки израильских граждан, некоторые в масках, проникли в Джит, подожгли автомобили и инфраструктуру, бросали камни и коктейли Молотова. Один из израильтян был арестован. Президент Израиля Ицхак Герцог осудил инцидент в самых резких выражениях, назвав его "экстремистской группой", которая вредит законопослушным поселенцам, поселению и репутации Израиля во всем мире, особенно в это особенно чувствительное и трудное время.

Белый дом осудил "неприемлемые" нападения

Офис Биньямина Нетаньяху заявил, что израильский премьер воспринял инцидент серьезно. Белый дом осудил "неприемлемые" нападения еврейских поселенцев на палестинских гражданских лиц, потребовав их прекращения, заявил представитель Совета национальной безопасности. С начала войны между Израилем и исламской палестинской организацией ХАМАС в секторе Газа ситуация на оккупированном Израилем Западном берегу значительно обострилась.

По данным Палестины, с 7 октября по меньшей мере 633 палестинца были убиты израильскими солдатами или поселенцами на Западном берегу. По данным Израиля, по меньшей мере 18 израильтян были убиты в результате атак палестинских боевиков.

Европейский союз, выразив обеспокоенность нарастающим насилием, призвал к деэскалации и призвал обе стороны уважать международное право и защищать гражданские жизни. В ответ на недавние нападения еврейских поселенцев Европейский союз угрожает заморозить часть финансирования Израиля, если насилие продолжит

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