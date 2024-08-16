Перейти к содержанию
Вход Подписаться
ПолитикаНовостиЕвропейский Союз

Палестинцы погибли в результате нападения на еврейских поселенцев

 and  James Williams
Время чтения 1 минута
Поселение поселенцев на Западном Берегу. (Архивное изображение)
Поселение поселенцев на Западном Берегу. (Архивное изображение)

Палестинцы погибли в результате нападения на еврейских поселенцев

Насилие между израильтянами и палестинцами не утихает. В результате нападения еврейских поселенцев в деревне Джит на Западном берегу погиб палестинец. Ранее в этом районе десятки гражданских лиц устраивали беспорядки и поджигали машины.

Палестинские источники сообщают, что в результате нападения еврейских поселенцев на Западном берегу один палестинец погиб, а другой получил тяжелые ранения. Министерство здравоохранения Палестины заявило, что нападение произошло в деревне Джит, между Наблусом и Калькилией. Агентство новостей Палестины "Вафа" сообщило, что вооруженные поселенцы атаковали Джит и подожгли несколько автомобилей. Армия Израиля подтвердила, что днем десятки израильских граждан, некоторые в масках, проникли в Джит, подожгли автомобили и инфраструктуру, бросали камни и коктейли Молотова. Один из израильтян был арестован. Президент Израиля Ицхак Герцог осудил инцидент в самых резких выражениях, назвав его "экстремистской группой", которая вредит законопослушным поселенцам, поселению и репутации Израиля во всем мире, особенно в это особенно чувствительное и трудное время.

Белый дом осудил "неприемлемые" нападения

Офис Биньямина Нетаньяху заявил, что израильский премьер воспринял инцидент серьезно. Белый дом осудил "неприемлемые" нападения еврейских поселенцев на палестинских гражданских лиц, потребовав их прекращения, заявил представитель Совета национальной безопасности. С начала войны между Израилем и исламской палестинской организацией ХАМАС в секторе Газа ситуация на оккупированном Израилем Западном берегу значительно обострилась.

По данным Палестины, с 7 октября по меньшей мере 633 палестинца были убиты израильскими солдатами или поселенцами на Западном берегу. По данным Израиля, по меньшей мере 18 израильтян были убиты в результате атак палестинских боевиков.

Европейский союз, выразив обеспокоенность нарастающим насилием, призвал к деэскалации и призвал обе стороны уважать международное право и защищать гражданские жизни. В ответ на недавние нападения еврейских поселенцев Европейский союз угрожает заморозить часть финансирования Израиля, если насилие продолжит

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Потребление воды в немецких военных объектах, расположенных в Кельне-Малюне, не загрязнено.
Политика

Потребление воды в немецких военных объектах, расположенных в Кельне-Малюне, не загрязнено.

Потребление воды в немецких военных объектах, расположенных в Кельне-Малюне, не загрязнено. В среду на одной из военных баз в Кёльн-Вахне возникло волнение: появились подозрения на саботаж системы водоснабжения. Территория была оцеплена, и похожие сообщения стали поступать с других военных баз. Но не стоит беспокоиться, ситуация вскоре взята под контроль. Расследование

 and  Anthony Ross
Для участников Общедоступно
Доха являлась значительным местом для ключевых обсуждений во время конфликта в Газе.
Политика

Европейский Союз твердо придерживается положений Парижского соглашения.

Прогресс пока остается буквой Z, но Египет, Катар и США находят позитивную почву в своих диалогах по вопросу перемирия в конфликте в Газе. Запланировано еще одно саммит.

 and  John Stellmacher
Для участников Общедоступно
Обязательная эвакуация в Японии перед тайфуном Ампил
Политика

Обязательная эвакуация в Японии перед тайфуном Ампил

Обязательная эвакуация в Японии перед тайфуном Ампил Северная Япония готовится к приближению тайфуна. Тысячи людей были эвакуированы из зон, подверженных наводнениям, а рейсы и поезда в регионе Токио были отменены. Тайфун "Ампил" ожидался вблизи Токио вечером, а затем должен был направиться на север. Метеорологи предупредили о сильных ветрах

 and  Katherine Bradley
Для участников Общедоступно
Заголовок переформулирован: «Дополнительная уступка - однако, чего стоит каждый индивидуум?
Политика

Новое финансовое соглашение, но не достигающее цели.

Недавно утверждённый план бюджета коалиции "交通光" на 2025 год полностью заняло повестку дня Бундестага. При этом в соглашении по-прежнему наличествуют существенные финансовые пробелы.

 and  Alex Stellmacher
Для участников Общедоступно

Последние

Просовия Набафу начинает процесс собирать свои вещи. Причина для её отъезда заключается в...
Панорама

Выброшен из мусора - "непрерывный беспокойство"

Выброшен из мусора - "непрерывный беспокойство" По меньшей мере, 34 человека погибли, когда огромная гора мусора в столице Уганды, Кампале, обрушилась, погребая под собой множество домов. Жители, живущие на окраине свалки, давно ждали этой трагедии. Теперь правительство сталкивается с общественным недовольством. Бульдозеры медленно расчищают слой за слоем этой

 and  Christian Meier
Для участников Общедоступно
Потребление воды в немецких военных объектах, расположенных в Кельне-Малюне, не загрязнено.
Политика

Потребление воды в немецких военных объектах, расположенных в Кельне-Малюне, не загрязнено.

Потребление воды в немецких военных объектах, расположенных в Кельне-Малюне, не загрязнено. В среду на одной из военных баз в Кёльн-Вахне возникло волнение: появились подозрения на саботаж системы водоснабжения. Территория была оцеплена, и похожие сообщения стали поступать с других военных баз. Но не стоит беспокоиться, ситуация вскоре взята под контроль. Расследование

 and  Anthony Ross
Для участников Общедоступно
Доха являлась значительным местом для ключевых обсуждений во время конфликта в Газе.
Политика

Европейский Союз твердо придерживается положений Парижского соглашения.

Прогресс пока остается буквой Z, но Египет, Катар и США находят позитивную почву в своих диалогах по вопросу перемирия в конфликте в Газе. Запланировано еще одно саммит.

 and  John Stellmacher
Для участников Общедоступно
Обязательная эвакуация в Японии перед тайфуном Ампил
Политика

Обязательная эвакуация в Японии перед тайфуном Ампил

Обязательная эвакуация в Японии перед тайфуном Ампил Северная Япония готовится к приближению тайфуна. Тысячи людей были эвакуированы из зон, подверженных наводнениям, а рейсы и поезда в регионе Токио были отменены. Тайфун "Ампил" ожидался вблизи Токио вечером, а затем должен был направиться на север. Метеорологи предупредили о сильных ветрах

 and  Katherine Bradley
Для участников Общедоступно