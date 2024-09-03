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Федеральные земли ГерманииНовостиЛагерь протестов

Палестинский лагерь солидарности прекращает свою деятельность.

 and  Hanna Hofmann
Время чтения 1 минута
Лагерь протеста Мιδ та Ейде в Гамбурге готовится к демонтажу.
Лагерь протеста Мιδ та Ейде в Гамбурге готовится к демонтажу.

- Палестинский лагерь солидарности прекращает свою деятельность.

Антиизраильский протестный лагерь, известный как "Лагерь в поддержку Газы", расположенный рядом с железнодорожным вокзалом Даммтор в Гамбурге, демонтируется после четырехмесячного периода. Организатор объявил о закрытии лагеря к среде, как сообщил представитель полиции агентству DPA. К полуночи все политические баннеры должны быть удалены с площади Теодора-Хесса. Процесс демонтажа, по-видимому, начался днем.

Лагерь был первоначально создан как ночная вахта с лозунгом "Спасти Рафах" 6 мая на Моорвайде. Это произошло вслед за военными действиями Израиля после исключительной атаки ХАМАС 7 октября. Постеры обвиняли Израиль в изгнании, оккупации и апартеиде, призывая к сопротивлению. Разоружение Израиля также было основным требованием.

Различные группы, в том числе "Студенты Гамбурга за Палестину" и про-палестинская группа "Тавра" ("Революция"), поддерживали лагерь. По данным конституционного ведомства Гамбурга, радикальные левые активисты также использовали протест для своих целей.

Было сделано несколько призывов к запрету лагеря, в том числе от ХДС и СВП. Гамбургская израильская temple association также призвала к немедленному запрету. Полиция указала, что орган, уполномоченный на проведение собраний, может запретить его только в том случае, если, например, угрожает личная безопасность, здоровье или ценное имущество. Это основано на праве на собрание, гарантированном статьей 8 Основного закона, которое считается фундаментальным демократическим принципом в соответствии с правовыми решениями.

Только недавно орган дал согласие на продолжение собрания до середины сентября. Причина, по которой организатор прекратил собрание раньше запланированного, оставалась неясной до недавнего времени.

Демонтаж лагеря "Стоять с Газой", который был ежедневным присутствием на площади Теодора-Хесса с момента его создания в виде ночной вахты 6 мая, оставит пустоту для сторонников палестинского дела. Несмотря на то, что различные группы, такие как "Студенты Гамбурга за Палестину" и "Тавра", призывали к его продолжению, организатор принял решение демонтировать протестный лагерь раньше запланированного, превратив когда-то оживленный протестный лагерь в воспоминание.

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