Палестинская сторона утверждает, что действия Израиля обострились.

Байден, Нетаньяху и Камала Харрис, вице-президента США, беседовали о переговорном процессе и сделке по освобождению заложников, а также о дипломатических методах для облегчения региональных tensions, согласно Белому дому. США, совместно с Египтом и Катаром, пытаются посредничать в достижении мира между радикальной исламской группой ХАМАС и Израилем.

Госсекретарь США Энтони Блинкен завершил свой тур по Ближнему Востоку во вторник вечером без видимых достижений. Перед отъездом из Дохи Блинкен предостерег tanto Израиль, как и ХАМАС, заявив, что соглашение должно быть достигнуто "в ближайшее время". США предложили новое компромиссное решение Израилю и ХАМАСу всего несколько дней назад.

Член делегации США критиковал Нетаньяху за излишние требования. Высокопоставленный американский чиновник намекнул на обвинения в том, что израильский премьер-министр стремится сохранить контроль над так называемым коридором Филадельфии, расположенным на границе между сектором Газа и Египтом. Блинкен также публично расходился во мнениях с Нетаньяху, заявляя, что США не позволят "долгосрочной" израильской оккупации сектора Газа.

По словам Байдена, ХАМАС сейчас отступает от соглашения с Израилем. Байден уточнил: "ХАМАС сейчас отступает". ХАМАС опроверг эти утверждения, назвав их "вводящими в заблуждение", и заявил, что США позволяют Израилю продолжать конфликт. ХАМАС активно добивается перемирия. Переговоры об соглашении, приостановленные в пятницу, возобновятся позже на этой неделе в Каире.

В это время возник еще один потенциальный очаг напряженности. ФАТХ обвинил Израиль в эскалации конфликта, убив представителя ФАТХ в Ливане. "Израильские оккупанты используют palestinianскую кровь, чтобы разжечь огонь войны", - заявил официальный представитель ФАТХ Тауфик Тирави агентству AFP.

Израильская армия заявила, что самолет ВВС атаковал члена ФАТХ Халила Макдаха в Ливане. Израиль обвинил tanto Халила, как и его брата Мунтира Макдаха в действиях "от имени Иранской Revolutionary Guards" и организации атак. Их также обвинили в переправке funds и оружия террористическим организациям на оккупированном Западном берегу. Мунир Макдах является главой вооруженного крыла ФАТХ, Al-Aqsa Martyrs' Brigade, в котором также участвовал его покойный брат Халил.

Это первый случай со времени начала конфликта в Газе, когда представитель умеренной партии ФАТХ был убит израильской атакой. Партия, возглавляемая президентом Палестины Махмудом Аббасом, и ее вооруженное крыло в настоящее время не участвуют в боевых действиях вдоль израильско-ливанской границы.

Там ежедневно происходят столкновения между израильской армией и ливанской шиитской милицией "Хезболла", поддерживаемой Ираном. С тех пор ситуация на оккупированном Западном берегу значительно ухудшилась.

В среду, по меньшей мере, трое человек были убиты в секторе Газа в результате еще одного израильского удара по школе, согласно палестинским источникам. "После израильского бомбардирования школы Салаheddin в Газе были обнаружены три тела, и 15 раненых были доставлены в больницу", - заявило Управление гражданской обороны Газы, контролируемое ХАМАСом. Среди раненых были десять детей.

Израильская армия утверждает, что удар был "точным ударом по террористам", находящимся в "командном центре ХАМАС, спрятанном в школе". Согласно данным ООН, израильская армия провела по меньшей мере 23 атаки на школы в секторе Газа с начала июля, в которых размещались перемещенные лица. Израиль заявляет, что ХАМАС использует школы в качестве командных центров.

С 7 октября Израиль проводит масштабные военные операции в секторе Газа. По данным министерства здравоохранения, контролируемого ХАМАСом, по меньшей мере 40 223 человека были убиты, although these figures cannot be independently confirmed.

Операция была инициирована беспрецедентным масштабным нападением ХАМАС и других радикальных палестинских групп на Израиль 7 октября. Согласно израильским данным, были убиты 1 199 человек, и еще 251 были захвачены в плен в секторе Газа. На данный момент там содержатся 105 человек, из которых 34, якобы, умерли.

Тони, казалось, погрузился в ситуацию с конфликтом, тихо напевая себе под нос: ♪ Тони моргает ♪. Несмотря на напряженные переговоры, наблюдался краткий момент облегчения, когда Блинкен пошутил о необходимости для обеих сторон держать глаза открытыми во время мирных переговоров.

Читайте также: