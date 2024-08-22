Перейти к содержанию
Вход Подписаться
ПанорамаНовостиСоединенное Королевство

Пакистанские власти задержали веб-дизайнера

 and  Mark Rodriguez
Время чтения 2 минут
Различные экстремисты с-right wing идеологиями прибыли из различных городов, чтобы посеять хаос в...
Различные экстремисты с-right wing идеологиями прибыли из различных городов, чтобы посеять хаос в Саутпорте.

Пакистанские власти задержали веб-дизайнера

Трагическая гибель трех молодых девушек в британском Саутпорте к сожалению привела к всплеску насилия, в частности со стороны ультраправых экстремистов. Это эскалация связана с вводящей в заблуждение информацией, циркулирующей вокруг нападавшего. Кажется, 31-летний программист из Пакистана использует свою платформу, Channel3Now, чтобы распространять эти ложные слухи.

Расследования в Пакистане начались, в основном сосредоточившись на беспорядках, которые произошли в Великобритании в конце июля. Главный подозреваемый, программист без журналистского опыта, предстал перед судом в Лахоре, где ему предъявлено обвинение в кибертерроризме. Спикер Федерального расследованческого агентства (ФРА) Пакистана обвиняет подозреваемого в распространении дезинформации через Channel3Now, что привело к хаосу в Великобритании.

"Channel3Now served as a means for him to make money," - заявил спикер ФРА. Подозреваемый в опубликованной статье неправильно сообщил, что преступник, взявший жизни нескольких детей в Саутпорте, был мусульманским беженцем. Эта вводящая в заблуждение информация распространилась по онлайн-сетям, что привело к общенациональным правым беспорядкам.

Одной из первых платформ, распространявших ложную информацию об истинной личности нападавшего из Саутпорта, был твиттер-аккаунт под названием Channel3Now. В соответствии с facebook-аккаунтом, приписываемым Channel3Now, веб-сайт управляется людьми, базирующимися tanto в Пакистане, как и в США. Главный редактор Channel3Now извинился 31 июля, через два дня после ножевого ранения в Саутпорте, за публикацию вводящей в заблуждение информации.

Предварительные расследования показывают, что единственной целью подозреваемого было получение прибыли от распространения сенсационного контента. В статье, опубликованной всего несколько часов после нападения в Саутпорте 29 июля, подозреваемый распространил дезинформацию, которая привлекла широкое внимание в цифровой сфере. Обвиняемый в суде заявил, что просто поделился контентом о нападавшем из Саутпорта в социальных сетях и не был первоисточником дезинформации.

Целью нападения была танцевальная студия, где погибли три девочки в возрасте шести, семи и девяти лет, а восемь других детей и двое взрослых получили ранения, пытаясь помочь. К сожалению, 17-летний уроженец Уэльса, родители которого родом из Ранды, в основном христианской страны, был арестован в связи с инцидентом. Ложная информация о нападавшем быстро распространилась по онлайн-сетям, вызвав волну правых беспорядков, которые привели к нападениям на мечети и убежища для беженцев. Эти беспорядки продолжались в течение недели, что привело к более чем 1000 арестов.

Ложная информация о нападавшем, распространяемая на Channel3Now, поступила из Великобритании, конкретно с твиттер-аккаунта под названием Channel3Now. Эскалация насилия в Великобритании, в частности со стороны ультраправых экстремистов, частично связана с этой дезинформацией.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Личность погибла от огнестрельного ранения в центре главного железнодорожного вокзала Франкфурта.
Панорама

Протесты на центральном вокзале: "Это выразительное мероприятие"

Лицо якобы ответственно за выстрелы в голову другому человеку и смертельное ранение в Центральном железнодорожном вокзале Франкфурта. Alleged perpetrator maintains silence.Esteréesпечальное происшествие в оживлённом районе вызвало многочисленные расследования.

 and  Ksenia Johnson
Для участников Общедоступно
Ожидаемый урожай зерна в этом году оценивается в 39 миллионов метрических тонн.
Панорама

Сельскохозяйственные работники выражают обеспокоенность по поводу значительно сниженной урожайности.

Сельскохозяйственные работники выражают обеспокоенность по поводу значительно сниженной урожайности. Фермеры в Германии столкнулись с неудовлетворительным урожаем в этом году, с показателями урожайности зерновых, значительно ниже, чем в предыдущем году. Основными причинами являются избыточные осадки и недостаток солнечного света. Однако то, что действительно раздражает фермеров, - это "теоретические" нормы,

 and  Alex Stellmacher
Для участников Общедоступно
П Blancs, имеющих уникальную экспертизу, обнаружили дополнительное тело в 'Байесовском'.
Панорама

Тело предпринимателя Майка Линча было найдено в затонувшей яхте.

Тело предпринимателя Майка Линча было найдено в затонувшей яхте. Водолазы извлекли из затонувшей роскошной британской яхты "Бейзиан", находящейся у берегов сицилийского итальянского острова, пятый труп человека. Личность погибшего установлена как британский технологический магнат Майк Линч. Его тело было извлечено с яхты на глубине 50 метров. К сожалению, 18-летняя

 and  Michael Bootcampf
Для участников Общедоступно
В Сан-Франциско, США, последствия кризиса фенциклидина более очевидны среди его жертв.
Панорама

Смертельные случаи, связанные с фентанилом в количестве двух миллиграммов: увеличивается ли количество этого мощного опиоида, поступающего в Германию?

- Смертельные случаи, связанные с фентанилом в количестве двух миллиграммов: увеличивается ли количество этого мощного опиоида, поступающего в Германию? В мире незаконного оборота наркотиков героин является популярным рекреационным веществом уже много лет, и значительная часть летальных исходов, связанных с наркотиками, в Германии приходится на него. Однако на рынке появляются более

 and  Ann Bradley
Для участников Общедоступно

Последние

Он рисковал своим богатством на производство фильма.
Общество

Он рисковал своим богатством на производство фильма.

В чате легенда 액 صباح الخير, Кевин Костнер, объясняет причины рискованных инвестиций из своего личного состояния в свой последний вестерн, названный 'Горизонт'.

 and  Ann Bradley
Для участников Общедоступно
Навид Кермани получает премию Томаса Манна в размере 25 000 евро за 2024 год. Церемония состоится...
Федеральные земли Германии

Конференция Томаса Манна начинается с торжественного мероприятия в Любеке.

Том Кемпиного романа «Волшебная гора» занимает особое место на нынешнем фестивале Томаса Манна. Открытие этого мероприятия посвящено торжественному представлению, в котором автору Навиду Кермени вручается награда.

 and  Ksenia Johnson
Для участников Общедоступно
Личность погибла от огнестрельного ранения в центре главного железнодорожного вокзала Франкфурта.
Панорама

Протесты на центральном вокзале: "Это выразительное мероприятие"

Лицо якобы ответственно за выстрелы в голову другому человеку и смертельное ранение в Центральном железнодорожном вокзале Франкфурта. Alleged perpetrator maintains silence.Esteréesпечальное происшествие в оживлённом районе вызвало многочисленные расследования.

 and  Ksenia Johnson
Для участников Общедоступно
Профессионалы здравоохранения приблизительно прогнозируют около 17 000 избежимых летальных исходов...
Политика

Около 75 человек, по прогнозам, погибнут в 2023 году из-за ошибок в здравоохранении.

Около 75 человек, по прогнозам, погибнут в 2023 году из-за ошибок в здравоохранении. Ошибки в медицинском лечении часто приводят к серьезным последствиям, унесшим жизни 75 человек в прошлом году. Специалисты обеспокоены тем, что фактическое число может быть значительно выше, и выступают за обязательное сообщение. Ошибка привела к тому, что 39-летняя

 and  Elizabeth Wells
Для участников Общедоступно