Пакистанские власти задержали веб-дизайнера

Трагическая гибель трех молодых девушек в британском Саутпорте к сожалению привела к всплеску насилия, в частности со стороны ультраправых экстремистов. Это эскалация связана с вводящей в заблуждение информацией, циркулирующей вокруг нападавшего. Кажется, 31-летний программист из Пакистана использует свою платформу, Channel3Now, чтобы распространять эти ложные слухи.

Расследования в Пакистане начались, в основном сосредоточившись на беспорядках, которые произошли в Великобритании в конце июля. Главный подозреваемый, программист без журналистского опыта, предстал перед судом в Лахоре, где ему предъявлено обвинение в кибертерроризме. Спикер Федерального расследованческого агентства (ФРА) Пакистана обвиняет подозреваемого в распространении дезинформации через Channel3Now, что привело к хаосу в Великобритании.

"Channel3Now served as a means for him to make money," - заявил спикер ФРА. Подозреваемый в опубликованной статье неправильно сообщил, что преступник, взявший жизни нескольких детей в Саутпорте, был мусульманским беженцем. Эта вводящая в заблуждение информация распространилась по онлайн-сетям, что привело к общенациональным правым беспорядкам.

Одной из первых платформ, распространявших ложную информацию об истинной личности нападавшего из Саутпорта, был твиттер-аккаунт под названием Channel3Now. В соответствии с facebook-аккаунтом, приписываемым Channel3Now, веб-сайт управляется людьми, базирующимися tanto в Пакистане, как и в США. Главный редактор Channel3Now извинился 31 июля, через два дня после ножевого ранения в Саутпорте, за публикацию вводящей в заблуждение информации.

Предварительные расследования показывают, что единственной целью подозреваемого было получение прибыли от распространения сенсационного контента. В статье, опубликованной всего несколько часов после нападения в Саутпорте 29 июля, подозреваемый распространил дезинформацию, которая привлекла широкое внимание в цифровой сфере. Обвиняемый в суде заявил, что просто поделился контентом о нападавшем из Саутпорта в социальных сетях и не был первоисточником дезинформации.

Целью нападения была танцевальная студия, где погибли три девочки в возрасте шести, семи и девяти лет, а восемь других детей и двое взрослых получили ранения, пытаясь помочь. К сожалению, 17-летний уроженец Уэльса, родители которого родом из Ранды, в основном христианской страны, был арестован в связи с инцидентом. Ложная информация о нападавшем быстро распространилась по онлайн-сетям, вызвав волну правых беспорядков, которые привели к нападениям на мечети и убежища для беженцев. Эти беспорядки продолжались в течение недели, что привело к более чем 1000 арестов.

Ложная информация о нападавшем, распространяемая на Channel3Now, поступила из Великобритании, конкретно с твиттер-аккаунта под названием Channel3Now. Эскалация насилия в Великобритании, в частности со стороны ультраправых экстремистов, частично связана с этой дезинформацией.

