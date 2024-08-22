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Падерборн столкнулся с противным ветром в матче за титул чемпионата высшего уровня

Две победы подряд для Падерборна, единственного представителя второй лиги, сохраняют ему чистую статистику. Победа над преследователем Грейтер Фюрт может укрепить его лидерство в таблице.

 and  Carmen Simpson
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Тренер Лукас Квасниок сыграл значительную роль в выведении Падерборна на первое место в asemьями...
Тренер Лукас Квасниок сыграл значительную роль в выведении Падерборна на первое место в asemьями пествую диапазоне.

- Падерборн столкнулся с противным ветром в матче за титул чемпионата высшего уровня

Лидеры Второй Бундеслиги SC Падерборн отправляются на матч против занимающих второе место "Греuther Fürth" с приподнятым настроением. "У нас сейчас настоящий подъем. Мы сильнее, чем в прошлом сезоне, и стремимся удержать лидерство", - сказал капитан Рафаэль Обермайр, предвкушая игру, которая состоится в эту субботу (13:00 по CET/Sky) в Франконии. После побед над "Герта БСК" (2:1) и "SV Darmstadt 98" (3:1) Падерборн стал единственной командой Второй Бундеслиги, набравшей шесть очков.

Кроме долго отсутствовавшего игрока Маттеса Хансена, восточно-вестфальцы могут рассчитывать на весь свой состав. "Я предвижу захватывающую, богатую на голы игру. Наша цель - выжать из "Фюрт" все соки и быть там, где нужно", - сказал тренер Лукас Квасниок. Интенсивность матча ясна из недавней истории "Греuther Fürth" против Падерборна. "Греuther Fürth" потерпел поражение всего дважды в предыдущих 18 встречах с Падерборном, одержав 11 побед и сыграв вничью 5 раз.

Несмотря на впечатляющую статистику против Падерборна, "Греuther Fürth" должен быть осторожен с нынешней формой лидера Второй Бундеслиги. В этом сезоне Падерборн показал силу, одержав победы над "Герта БСК" и "SV Darmstadt 98", и обеспечил себе шестиочковое преимущество.

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