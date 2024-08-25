Перейти к содержанию
Вход Подписаться
Федеральные земли ГерманииНовостиНепогода

Озеро Констанц трагически унес жизнь пловца

29-летний человек совершает поездку на лодке по озеру Констанц со своим партнером и потомством. Он решает поплавать и сталкивается с трудностями.

 and  Christian Meier
Время чтения 1 минута

- Озеро Констанц трагически унес жизнь пловца

На австрийской части Боденского озера произошел трагический инцидент с лодкой, в результате которого 29-летний немецкий мужчина утонул. Он арендовал моторную лодку в баварском Линдау и направлялся в Брегенц на Боденском озере в сопровождении своей 35-летней подруги и двоих детей, как сообщает полиция.

Во время купания в озере он попал в беду. Опасаясь за свою жизнь, мужчина начал звать на помощь. Прохожие на берегу вызвали службу спасения. Пловцы смогли вытащить его из воды, но попытки реанимировать его по дороге в больницу не увенчались успехом. К сожалению, он скончался в больнице.

Этот инцидент еще раз подчеркивает опасность купания в открытой воде. Несмотря на своевременное вмешательство спасательных служб, несчастный случай закончился трагически.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Переоборудование квартир в краткосрочную аренду может оказать давление на местный рынок аренды...
Федеральные земли Германии

Законодательство о защите жилья в MV пропадает

Неудачная реализация с добрыми намерениями: Закону, введенному три года назад и запрещающему трансформацию квартир в краткосрочную аренду в Мекленбурге-Передней Померании, не было уделено внимания со стороны исполнительного органа.

 and  Grigoriy Williams
Для участников Общедоступно
Выражая благодарность поклонникам: Марко Ройс отмечает свой первый гол, надев форму Лос-Анджелес...
Федеральные земли Германии

Дебютный выступление, заявление о намерениях и приветственное сообщение болельщикам: Реус демонстрирует силу

Марко Ройс дебютировал за Лос-Анджелес Гэлакси, и какой это получился дебют! В течение тридцати минут после выхода на поле он забил гол, сделал голевую передачу и продемонстрировал любовь к своим новым зрителям из Лос-Анджелеса.

 and  Melissa Williams
Для участников Общедоступно
Увеличение числа учащихся, поступающих в текущий учебный семестр
Федеральные земли Германии

Увеличение числа учащихся, поступающих в текущий учебный семестр

Учебные заведения Берлина часто переполнены студентами. Предстоящую смену для следующего академического года обычно объявляет несколько дней до начала ответственный сенатор, Гюнтер-Вюunsch.

 and  Ksenia Johnson
Для участников Общедоступно

Последние

Переоборудование квартир в краткосрочную аренду может оказать давление на местный рынок аренды...
Федеральные земли Германии

Законодательство о защите жилья в MV пропадает

Неудачная реализация с добрыми намерениями: Закону, введенному три года назад и запрещающему трансформацию квартир в краткосрочную аренду в Мекленбурге-Передней Померании, не было уделено внимания со стороны исполнительного органа.

 and  Grigoriy Williams
Для участников Общедоступно
Выражая благодарность поклонникам: Марко Ройс отмечает свой первый гол, надев форму Лос-Анджелес...
Федеральные земли Германии

Дебютный выступление, заявление о намерениях и приветственное сообщение болельщикам: Реус демонстрирует силу

Марко Ройс дебютировал за Лос-Анджелес Гэлакси, и какой это получился дебют! В течение тридцати минут после выхода на поле он забил гол, сделал голевую передачу и продемонстрировал любовь к своим новым зрителям из Лос-Анджелеса.

 and  Melissa Williams
Для участников Общедоступно