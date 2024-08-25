- Озеро Констанц трагически унес жизнь пловца

На австрийской части Боденского озера произошел трагический инцидент с лодкой, в результате которого 29-летний немецкий мужчина утонул. Он арендовал моторную лодку в баварском Линдау и направлялся в Брегенц на Боденском озере в сопровождении своей 35-летней подруги и двоих детей, как сообщает полиция.

Во время купания в озере он попал в беду. Опасаясь за свою жизнь, мужчина начал звать на помощь. Прохожие на берегу вызвали службу спасения. Пловцы смогли вытащить его из воды, но попытки реанимировать его по дороге в больницу не увенчались успехом. К сожалению, он скончался в больнице.

Этот инцидент еще раз подчеркивает опасность купания в открытой воде. Несмотря на своевременное вмешательство спасательных служб, несчастный случай закончился трагически.

Читайте также: