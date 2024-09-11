Ожесточенные лесные пожары распространились в Южной Калифорнии, что привело к дополнительным приказам эвакуации.

Трабуко-Каньон, Калифорния (AP) — Вторник принес в небо востока Лос-Анджелеса столбы дыма, похожие на апострофы, когда пожарные боролись с тремя крупными пожарами, которые вспыхнули на фоне удушающей жары и угрожали десяткам тысяч домов и зданий.

Вечером в понедельник были расширены приказы об эвакуации по мере роста пожаров, которые охватили части известного горнолыжного курорта Биг-Бэр и весь город ** Райтвуд**, где проживает около 4500 человек. Жителей призвали покинуть свои дома.

“Нет такого имущества, которое стоило бы рисковать своей жизнью”, - сказал шериф Лос-Анджелеса Роберт Луна.

В последнее время пожары неоднократно охватывали и окружали Райтвуд, живописный горный город в 60 милях к востоку от Лос-Анджелеса, известный своими домиками 1930-х годов. В 2016 году официальные лица выразили недовольство, когда только половина жителей подчинилась приказу об эвакуации.

Джанет Куик, президент торговой палаты Райтвуда, сообщила, что друг отправил ей сообщение, что дом друга охвачен пламенем, в то время как другой друг наблюдал, как искры падают на ее дом через камеру дверного звонка.

Куик сказала, что во второй половине дня она наслаждалась ланчем на открытом воздухе с друзьями, когда они были обсыпаны искрами размером с ноготь, которые стучали по столу.

“Я никогда не видела ничего подобного, и я пережила пожары раньше”, - сказала Куик, живущая в Райтвуде 45 лет.

В соседнем округе Ориндж пожарные использовали бульдозеры, вертолеты и самолеты, чтобы сдержать быстро распространяющийся пожар под названием Airport Fire, который вспыхнул в понедельник и расширился до примерно 3 квадратных миль всего за несколько часов. Пожар был вызван искрой от тяжелой техники, используемой общественными работниками, сообщили официальные лица.

К вечеру вторника он охватил более 30 квадратных миль и продвигался через горную местность в соседние округа Риверсайд без какого-либо сдерживания, сказал капитан Стив Консиальди из пожарной службы округа Ориндж. Он сжег некоторые антенны связи на вершине горы, но пока официальные лица не сообщали о том, что это прерывало сигналы связи полиции или пожарных в районе.

Консиальди сказал, что пожар горит вдали от домов в округе Ориндж, но есть 36 рекреационных домиков в районе. Он сказал, что власти еще не определили, были ли домики повреждены или уничтожены пожаром.

Два пожарных, получивших тепловой удар, и один житель, пострадавший от задымления, были госпитализированы и выписаны.

Шерри Фанкхаузер, ее муж и дочь сидели в креслах для пикника и наблюдали, как вертолеты делают водные бомбы на горящем склоне холма в нескольких сотнях ярдов от их дома в Трабуко-Каньоне во вторник.

Они не эвакуировались, несмотря на то, что их улица была под обязательным приказом об эвакуации с понедельника. Сосед помог 89-летней матери Фанкхаузер эвакуироваться, сказала Фанкхаузер. Огонь стих в понедельник вечером, но вновь разгорелся утром во вторник.

“Теперь можно увидеть, как огонь распространяется по гребню”, - сказала Фанкхаузер во вторник днем. “Теперь это становится немного более зловещим”.

Она сказала, что доверяет командам, чтобы они восстановили контроль, и что пожарные держат ее в курсе событий.

Между тем, в Национальном лесу Сан-Бернардино, примерно 65 600 домов и строений находились под угрозой огня, в том числе те, которые находились под обязательными приказами об эвакуации и те, которые находились под предупреждениями об эвакуации, что почти удвоило число по сравнению с предыдущим днем.

Жителей на южном краю Биг-Бэр-Лейк были предупреждены об эвакуации во вторник вечером, согласно департаменту шерифа округа Сан-Бернардино. Неизвестно, сколько человек были затронуты в районе, который является популярным местом для рыболовов, велосипедистов и пеших прогулок.

Пожар охватил более 51 квадратной мили травы и кустарника и окутал район плотным облаком темного дыма. Загрязненный воздух побудил несколько районов закрыть школы до конца недели из-за опасений за безопасность. С тех пор, как пожар начался в четверг, трое пожарных получили ранения, сообщили официальные лица.

На севере Калифорнии пожар площадью менее 1 квадратной мили, который вспыхнул в воскресенье, уничтожил по меньшей мере 30 жилых и коммерческих зданий и 40-50 автомобилей в городе Кливленд, в 110 милях к северу от Сан-Франциско, сообщили официальные лица. Примерно 4000 человек были эвакуированы из-за так называемого пожара Бойлз, который к вечеру вторника был на 50% подавлен.

Другие крупные пожары бушуют на Западе, в том числе в Айдахо, Орегоне и Неваде, где примерно 20 000 человек были эвакуированы из-за пожара, который горит всего в нескольких милях от Рено. Неконтролируемый пожар Дэвис сжег по крайней мере один дом и угрожал десяткам других. Он начался в парке регионального значения Дэвис-Крик в долине Вашо и распространялся через густой лес и кустарник, сообщили пожарные.

В воскресенье губернатор Невады Джо Ломбардо объявил чрезвычайное положение в округе Вашо, заявив, что примерно 20 000 человек были эвакуированы из районов, предприятий, парков и кемпингов.

Более 600 пожарных в районе работали не покладая рук, но готовились к ухудшению погодных условий в среду, которые могут привести к опасным сильным ветрам и сухим условиям. Служба национальных погодных прогнозов в Рено заявила, что это первый раз за пять лет и всего шестой раз в истории, когда они объявили об угрозе “особо опасной ситуации”.

Все свободные пожарные в районе Рено были вызваны на работу в среду.

“Я никогда не делал этого за 12 лет, будучи главным”, - сказал главный пожарный Тruckee Meadows Чарльз Мур во вторник.

Жители Райтвуда, где проживает Квик, выразили свое недовольство в 2016 году, когда только половина населения последовала приказу об эвакуации во время лесного пожара. Несмотря на опасную ситуацию, Шерри Фанкаузер и ее семья решили остаться в своем доме в каньоне Трабуко, несмотря на обязательный приказ об эвакуации.

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