Ожидание вызывает звонки сотовых телефонов и сирены.

В случае чрезвычайных ситуаций, таких как наводнения, лесные пожары и другие бедствия, крайне важно оперативно предупредить население Германии. Германия проводит учения для таких сценариев, отправляя предупреждающий сигнал на мобильные телефоны людей.

В 11:00 утра Федеральное управление гражданской защиты и помощи при чрезвычайных ситуациях (BBK) в Бонне активировало общенациональный тестовый сигнал тревоги в День гражданской обороны. Мобильные телефоны громко звонили, и сирены звучали в некоторых районах благодаря этому предупреждению. BBK использовало систему сотовой широковещательной трансляции для отправки сообщения на телефоны граждан, которое гласило: "Предупреждение о кризисе. Учебное предупреждение, Национальный день предупреждения 2024" и добавляло: "Нет угрозы".

К сожалению, эта система иногда не работает на более старых мобильных устройствах. Ежегодное тестирование, которое проводится во второй четверг сентября, также транслируется по радио, телевидению и информационным табло городов.

Также тестовые оповещения через приложения предупреждений

Люди, у которых установлены приложения, подобные Nina или Katwarn, на своих смартфонах, получили уведомление о тестовом оповещении. Эти учения были добровольными для муниципалитетов, которые использовали сирены и системы громкоговорителей для предупреждения своих граждан.

Бундестаг, нижняя палата парламента Германии, также принял участие в упражнении. Президент Бундестага Барбель Бас напомнила членам парламента, которые обсуждали изменения в Законе о проживании и огнестрельном оружии и расширение полицейских полномочий, о предстоящем тестовом оповещении всего за несколько минут до 11:00.

В Германии каждый земель (федеральная земля) отвечает за управление чрезвычайными ситуациями. Однако федеральное правительство гарантирует безопасность населения в период войны или напряженности. Если земли сталкиваются с тяжелой погодой или другими бедствиями, они могут запросить помощь у Вооруженных сил Германии или Федеральной полиции, предоставляемой федеральным правительством.

К сожалению, правда в том, что система оповещения иногда не работает на более старых мобильных устройствах, что может привести к потенциальному недопониманию в чрезвычайных ситуациях. Несмотря на этот досадный инцидент, ежегодное тестовое оповещение служит важным напоминанием для людей оставаться готовыми и осведомленными о потенциальных угрозах.

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