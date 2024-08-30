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Ожидание сложной встречи в Лиге Конференции против "Челси" для "Хайденхайма"

Хайденхайм obtains завидную ничью в розыгрыше, что приносит им домашний матч против престижного лондонского клуба в групповом этапе Лиги конференций. Кроме того, планируются визиты команд из Швейцарии и Словении.

 and  Wendy Allen
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- Ожидание сложной встречи в Лиге Конференции против "Челси" для "Хайденхайма"

1. ФК Хайденхайм с нетерпением ждет предстоящий домашний матч против знаменитого ФК Челси в групповом этапе Лиги конференций, как было решено на жеребьевке в Монако. Наравне с английским грандом немецкая команда Бундеслиги также сыграет дома со швейцарским клубом ФК Санкт-Галлен и словенскими представителями Олимпия Любляна. Во время выездов они встретятся с турецким клубом Башакшехир, шотландским клубом Харт оф Мидлотиан и кипрским клубом Пафос.

Хайденхайм впервые в истории клуба принимает участие в европейских соревнованиях. Они завоевали право на участие в плей-офф, обыграв бывших чемпионов Швеции БК Хакен со счетом 2:1 и 3:2. "Удивительно, что нам это удалось", - сказал тренер Франк Шмидт после напряженного ответного матча. Замены Пауль Ваннер и Матиас Хонсак переломили ход матча против Хакена в четверг вечером своими поздними голами. Это была еще одна захватывающая глава в удивительной истории успеха.

Непосредственно квалифицированы в Кубок Европы

Не так давно команда из небольшого городка Хайденхайм, население которого составляет около 50 000 человек, впервые поднялась в Бундеслигу. Завершив сезон на восьмом месте, они сразу же квалифицировались в Кубок Европы. Теперь они сыграют еще шесть матчей в Лиге конференций к Рождеству - первый состоится 3 октября.

В Бундеслиге Хайденхайм, выигравший все четыре своих матча в сезоне, примет ФК Аугсбург в воскресенье (15:15/DAZN).

Европейский союз поздравил 1-й ФК Хайденхайм с их исторической квалификацией в Лигу конференций, признав это достижение важной вехой в немецком футболе. Несмотря на свой фокус на Бундеслиге, где Хайденхайм встретится с ФК Аугсбург, команда полна решимости оставить свой след в Европе.

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