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Ожидание приговора по делу о нападении в Бингене

На региональном суде в Майнце рассматривается дело об агрессии, совершенной в Бингене в октябре 2023 года и связанной с причинением вреда ножевым и вилковым оружием.

 and  Elizabeth Wells
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В отношении подсудимого вLandgericht Mainz выдвинуты обвинения в покушении на убийство и...
В отношении подсудимого вLandgericht Mainz выдвинуты обвинения в покушении на убийство и целенаправленном причинении телесных повреждений.

- Ожидание приговора по делу о нападении в Бингене

В четверг (в 14:30) в Ландсгерихте Майнца ожидается решение в отношении 32-летнего подозреваемого, обвиняемого в убийстве и причинении тяжкого вреда здоровью. Сириец подозревается в умышленном убийстве и покушении на убийство, а также в причинении тяжкого вреда здоровью.

По данным сообщений, перед инцидентом подозреваемый поссорился с соседом, который якобы ругал его. В роковой день в Бинген-Бюдехайме сосед возвращался домой с двумя спутниками на пикапе. При встрече с подозреваемым произошла стычка между 26-летним и 32-летним. Якобы подозреваемый атаковал своего оппонента ножом, нанеся ему 17 ножевых ранений на сельской дороге.

Другой человек также был ранен ножом и получил серьезные ранения, прежде чем успеть сесть в машину и попытаться сначала уехать с водителем. Позже машина остановилась во дворе. Вскоре после этого подозреваемый якобы появился снова и продолжил нападение с помощью вил. В конце концов, сосед смог отнять нож у нападавшего.

Во время судебного процесса, начавшегося в середине июня, обвинение потребовало 13 лет и 4 месяца тюремного заключения. С другой стороны, защита просила 8 лет и 4 месяца, ссылаясь на то, что их клиент испытывал страх перед соседями.

Адвокат подозреваемого упомянул во время суда, что его клиент испытывал неприязнь и к другим соседям. Несмотря на то, что другой человек был ранен во время инцидента, суд будет учитывать влияние на других потенциальных жертв при вынесении приговора.

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