- Ожидаются погодные нарушения: грозные ливни и град, температура достигнет 30 градусов.

Метеорологи предсказывают дожди и сильные грозы в некоторых районах Рейнланд-Пфальца и Саарланда в понедельник. Они могут начаться на юго-востоке и двинуться на северо-восток, согласно данным немецкого метеорологического Dienst (DWD) из Оффенбаха. Иногда DWD объявляет предупреждения о сильных грозах, которые могут принести сильный ветер и град. Ожидайте еще один жаркий летний день, с температурами между 27 и 30 градусами, а в более высоких районах Эйфеля температура упадет до около 25 градусов.

Во вторник погода будет облачной, с эпизодическими дождями и сильными грозами, особенно в восточных регионах. Температура будет колебаться между 24 и 28 градусами. Сильные дождевые грозы могут также обрушиться ночью, опуская температуру до 15 и 10 градусов.

В среду погода останется непредсказуемой, с температурой до 26 градусов.

Дожди и сильные грозы, предсказанные на понедельник в Рейнланд-Пфальце и Саарланде, могут существенно повлиять на уличные мероприятия из-за сильных погодных условий. Немецкий метеорологический Dienst объявил предупреждения о сильных грозах в некоторые дни, предупреждая о сильном ветре и граде.

Читайте также: