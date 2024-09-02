Перейти к содержанию
Вход Подписаться
Федеральные земли ГерманииНовостиПогода

Ожидаются погодные нарушения: грозные ливни и град, температура достигнет 30 градусов.

Теплые температуры вернутся в Рейнланд-Пфальц и Саар. Тем не менее, вероятность дождей и мощных гроза с юга может вызвать сильные ливни в некоторых районах, что может привести кुषным погодным условиям.

 and  Grigoriy Williams
Время чтения 1 минута

- Ожидаются погодные нарушения: грозные ливни и град, температура достигнет 30 градусов.

Метеорологи предсказывают дожди и сильные грозы в некоторых районах Рейнланд-Пфальца и Саарланда в понедельник. Они могут начаться на юго-востоке и двинуться на северо-восток, согласно данным немецкого метеорологического Dienst (DWD) из Оффенбаха. Иногда DWD объявляет предупреждения о сильных грозах, которые могут принести сильный ветер и град. Ожидайте еще один жаркий летний день, с температурами между 27 и 30 градусами, а в более высоких районах Эйфеля температура упадет до около 25 градусов.

Во вторник погода будет облачной, с эпизодическими дождями и сильными грозами, особенно в восточных регионах. Температура будет колебаться между 24 и 28 градусами. Сильные дождевые грозы могут также обрушиться ночью, опуская температуру до 15 и 10 градусов.

В среду погода останется непредсказуемой, с температурой до 26 градусов.

Дожди и сильные грозы, предсказанные на понедельник в Рейнланд-Пфальце и Саарланде, могут существенно повлиять на уличные мероприятия из-за сильных погодных условий. Немецкий метеорологический Dienst объявил предупреждения о сильных грозах в некоторые дни, предупреждая о сильном ветре и граде.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Консервативный демократический союз (CDU) движется в Тюрингии, но Рамелоу против того, чтобы получить административный пост.
Федеральные земли Германии

Консервативный демократический союз (CDU) движется в Тюрингии, но Рамелоу против того, чтобы получить административный пост.

После выборов в Тюрингии не существует očëvidnoj koalititionnoj多数в ландтаге в Эрфурте – ситуация, напоминающая 2019 год. Сейчас шанс возглавить процесс есть у ХДС, заявляет лидер тюрингских левых.

 and  Grigoriy Williams
Для участников Общедоступно
Министр экономики Мартин Дулиг поддерживает поддержку сайтов Volkswagen в Свободном государстве
Федеральные земли Германии

Потенциальные закрытия заводов VW вызывают тревогу.

Вольксваген обдумывает Радикальные меры для достижения финансовых целей. Что будет с Саксонскими заводами в такой ситуации? Министр министерства экономики ведет бой.

 and  Viktoria Klein
Для участников Общедоступно
Почетный президент Gema, Рейнхольд Крайле, скончался.
Федеральные земли Германии

Почетный президент Gema, Рейнхольд Крайле, скончался.

Ранее возглавлявший Гема Рейнхольд Крайле к великому сожалению скончался. долгие годы он был борцом за интеллектуальные права в музыке и охрану авторских прав.

 and  Yaroslav Smith
Для участников Общедоступно
Уникальные расследования: полиция Бонна сейчас занимается двумя необычно мрачными историческими...
Федеральные земли Германии

Правоохранители в Бонне возобновляют расследования последних десятилетий.

Нераскрытые тайны: Полиция Бонна пересматривает две неопознанные смерти, призывая помощь сообщества. Вопроса входят трагическая гибель младенца и 17-летнего человека.

 and  Mark Rodriguez
Для участников Общедоступно

Последние

Volkswagen больше не исключает возможности закрытия заводов и увольнений.
Главные темы

Volkswagen больше не исключает возможности закрытия заводов и увольнений.

Volkswagen, производитель автомобилей, больше не отказывается от possibility заводских остановок и сокращений персонала в Германии в рамках своей программы сокращения затрат для главного бренда VW. По словам CEO Volkswagen Thomas Schäfer, после встречи руководства в понедельник, сценарий...

 and  Anthony Ross
Для участников Общедоступно
Украина предлагает развалить фронт Донбасса
Политика

Украина предлагает развалить фронт Донбасса

Украина предлагает развалить фронт Донбасса Из нескольких F-16 истребителей, которые уже прибыли в Украину, один уже столкнулся с инцидентом. Насколько серьезна эта ситуация и как долго киевские войска смогут защищать Покровск от русских? Какие факторы определят интенсивные бои, как объясняет Colonel Markus Reisner для ntv.de. ntv.de: Колонел Рейснер,

 and  Grigoriy Williams
Для участников Общедоступно
Почти два дня подряд российские военные силы не добились существенного прогресса в направлении Покровска, как заявил президент Зеленский в 19:24.
Политика

Почти два дня подряд российские военные силы не добились существенного прогресса в направлении Покровска, как заявил президент Зеленский в 19:24.

Почти два дня подряд российские военные силы не добились существенного прогресса в направлении Покровска, как заявил президент Зеленский в 19:24. По словам Президента Украины Володимира Зеленського, российские войска в районе Донецка за последние 2 дня не добились значительного прогресса. Однако ситуация в Покровске на восточном фронте по-прежнему "сложная&

 and  Carmen Simpson
Для участников Общедоступно