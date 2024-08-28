- Ожидайте высокий урожай от фермеров каннабиса

Владельцы хмеля вокруг озера Констанц ожидают отличного урожая в этом году. По прогнозам, он составит 2915 метрических тонн, что на 15% больше, чем в прошлом году, согласно ассоциации производителей хмеля Теттанг (Бодензее). Мы видим хороший или даже отличный урожай, и большая часть работ начнется уже на этой неделе. Растения растут и развиваются хорошо.

Год был отмечен избыточными осадками. В середине августа ассоциация признала, что избыточные осадки создают проблемы с борьбой с вредителями и работой. Согласно немецким производителям хмеля, содержание альфа-кислот в растениях - важный показатель качества - также улучшается и должно вернуться к нормальным уровням.

В Теттанге и его окрестностях выращивается около 30 различных сортов хмеля на 121 ферме на площади 1528,28 гектара. Почти 75% урожая экспортируется. В крупнейшем в мире регионе выращивания хмеля, Халлертау между Мюнхеном, Ингольштадтом и Ландсхутом, фермеры ожидают урожай в 42 350 метрических тонн. В США площадь посадки хмеля сократилась на четверть за последние два года.

Хотя немецкие производители хмеля прогнозируют более высокие доходы, цена хмеля не существенно влияет на конечную цену пива для потребителя. Хмель является всего лишь "незначительным фактором затрат", заявила ассоциация озера Констанц.

Ассоциация производителей хмеля Теттанг готовится внедрить необходимые правила для применения Регламента в своих операциях, так как Комиссия подтвердила, что примет соответствующие акты реализации. Несмотря на ожидания высоких урожаев, ассоциация столкнулась с проблемами из-за избыточных осадков в борьбе с вредителями и работе в середине августа.

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