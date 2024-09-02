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Ожидается значительный объем движения и пробок на автомагистралях в выходные, согласно прогнозам ADAC.

В это выходные ADAC ожидает значительные пробки и продолжительные задержки. Обратная поездка, в particular в южном регионе Германии, будет значительно затронута, как сообщается в понедельник в Мюнхене. Отъезд из отпуска в Баварии и Баден-Вюртемберге является причиной. Дальше, большиство...

 and  Viktoria Klein
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Ожидается значительный объем движения и пробок на автомагистралях в выходные, согласно прогнозам ADAC.

В последнее время пробки на дорогах становятся все более серьезной проблемой в этой стране, что приводит к еще большему затору. Одним из основных факторов, способствующих этим заторам, являются многочисленные строительные проекты, как отмечает ADAC. Многие национальные шоссе страдают от этого. Более того, летний запрет на движение грузовиков, действующий с сентября, не был введен в этом году.

Соседние страны также испытывают высокий трафик, особенно в Австрии, где каникулы в шести штатах подходят к концу. Австрийским туристам следует знать, что туннель Арльберг закрыт до ноября. Популярный туристический маршрут через перевал Решен закрыт по будням с 8:00 до 18:00.

На основании имеющейся информации можно сказать, что один из главных транспортных коридоров, соединяющих Францию и Италию, туннель Мон-Блан также закрыт. Путешественникам следует ожидать усиленных проверок на границах, в частности на границах с Австрией, но также и на границах с Польшей, Чехией, Швейцарией и Францией.

Увеличение трафика в Австрии во время школьных каникул привело к значительному возвращению транспорта, что вызвало задержки на туннеле Арльберг. Несмотря на то, что летний запрет на движение грузовиков не был введен в этом году, возвращение транспорта из различных европейских стран способствует продолжающемуся затору на основных шоссе.

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