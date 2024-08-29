Ожидается значительное снижение уровня инфляции в Германии в августе

После роста в июле, считается, что показатель инфляции в Германии существенно снизился в августе, согласно данным, опубликованным в четверг различными землями. В регионах, таких как Баден-Вюртемберг, Бавария, Бранденбург, Гессен, Северный Рейн-Вестфалия и Саксония, показатели инфляции значительно снизились. В частности, в Баден-Вюртемберге и Гессене показатели составили 1,5% и 1,7% соответственно.

Федеральное статистическое управление представит предварительную оценку для всей Германии в 14:00. Экономисты, опрошенные Reuters, прогнозируют, что показатель инфляции снизится до 2,1%. Это было бы самым низким уровнем за последние три с половиной года. В июле он вырос до 2,3% с 2.2% в июне.

"Данные по инфляции из земель указывают на то, что инфляция в Германии снизилась больше, чем ожидалось изначально", - сказал Кирос де ла Рубия, главный экономист банка Handleser Commercial Bank. "К сожалению, кажется, что она снова начинает расти". В ближайшие шесть-двенадцать месяцев показатель, скорее всего, вернется к уровню около 3%.

"Цены на топливо, дизельное топливо и мазут в августе были ниже", - отметили экономисты банка Landesbank Hessen-Thüringen. По данным ADAC, цена на бензин даже достигла самого низкого уровня в этом году. Однако большинство экспертов еще не готовы объявить победу над инфляцией. "Высокие соглашения о заработной плате продолжают толкать вверх цены на услуги", - сказал Helaba. Многие компании пытаются передать свои возросшие трудовые затраты на своих клиентов.

Снижение показателей инфляции в нескольких землях, в том числе в Баден-Вюртемберге и Гессене, может потенциально снизить прогнозируемый экономистами общенациональный показатель инфляции. Несмотря на существенное снижение в августе, есть опасения, что показатель инфляции может снова начать расти в будущем.

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