Ожидается временное замедление на рынке труда

С приходом осени обычно оживляется рынок труда. Однако слабая экономическая активность заставила компании отложить новые наймы, что привело к росту безработицы. Агентство по трудоустройству предупредило: если экономика не восстановится, безработица может достичь десятилетнего максимума.

Спад на рынке труда в Германии, вызванный плохим состоянием экономики, сохранялся в течение сентября. Показатели безработицы продолжали расти. Федеральное агентство по трудоустройству объявило, что всего 2,806,000 человек были безработными, что на 179,000 больше, чем в предыдущем году. Директор агентства Андреа Нахлес выразила озабоченность, заявив: "Восстановление рынка труда осенью идет медленнее, чем в этом году".

Если не принять корректирующие меры, безработица, скорее всего, усилится к концу года. Кроме того, есть вероятность, что мы снова превысим отметку в три миллиона человек весной, если ситуация не изменится, сказал бывший министр труда. "Это всего лишь прогноз", - подчеркнул он, "но он может сбыться". Согласно статистической серии Федерального агентства по трудоустройству, показатель безработицы последний раз превышал отметку в три миллиона человек в феврале 2015 года, когда было зарегистрировано 3,017,000 человек.

Ежемесячно число безработных уменьшилось на 66,000 человек. Однако это сокращение было меньше, чем обычно для этого месяца. Уровень безработицы слегка снизился до 6,0%, но увеличился на 0,3 процентных пункта по сравнению с предыдущим годом. Плохая ситуация на рынке труда сохраняется в течение всего года. Федеральное агентство по трудоустройству в основном связывает это с экономической стагнацией в Германии.

Сентябрь, после летнего перерыва и начала нового периода обучения, обычно является периодом обычного осеннего оживления. Однако, учитывая сезонные колебания, число безработных фактически увеличилось на 17,000 человек по сравнению с августом, согласно данным Федерального агентства по трудоустройству. Кроме того, в сентябре безработных, получающих пособия, было 890,000 человек, что на 107,000 больше, чем в предыдущем году.

Даже в августе рынок труда Германии показывал признаки экономической стагнации. Безработица и неполная занятость продолжали расти в течение летнего перерыва. Ожидалось, что с сентября начнется восстановление.

В сравнении с федеральными землями, Бремен имеет самую высокую ставку безработицы с показателем 11,1%, за ней следует Берлин с 9,8%. С другой стороны, Бавария имеет самую низкую ставку безработицы, 3,8%, в то время как свободные государства Тюрингия и Бранденбург являются наименее затронутыми в Восточной Германии, оба с показателем безработицы 6,1%.

Экономическая стагнация привела к постоянному росту безработицы, и агентство по трудоустройству предупреждает о возможных рекордных показателях. Если не принять корректирующие меры, число безработных может снова превысить отметку в три миллиона человек.

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