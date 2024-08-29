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Ожидается возобновление деятельности в Бохуме (для Штегера)

 and  Melissa Williams
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- Ожидается возобновление деятельности в Бохуме (для Штегера)

Для недавно подписавшего контракт с «Боруссией Мёнхенгладбах» Кивина Штёгера наступила насыщенная неделя. Сначала он получил приглашение в сборную Австрии, затем отметил свой день рождения во вторник, а в эту субботу он вернётся в «Рухрштадион» в Бохум, где провёл четыре года в составе «ВфЛ».

«У меня там много друзей, не только в команде, но и среди сотрудников клуба. Благодаря моему времени в Бохум, я хорошо знаю, как там всё устроено, и могу поделиться полезной информацией с нашим тренерским штабом», — поделился полузащитник перед матчем в субботу (15:30/Sky).

Его тренер, Герардо Сеоане, рад, что впечатляющие выступления Штёгера заслужили ему вызов в сборную Австрии. «Он заслужил это своими выступлениями в прошлом сезоне. Мы очень рады за него и надеемся, что это станет дополнительным стимулом для него», — добавил швейцарский тренер.

Штёгер вспоминал своё время в «ВфЛ», отмечая, что у него сложились крепкие отношения с teammates и сотрудниками клуба в «Бохум», клубе-общине. В преддверии возвращения на «Рухрштадион» в Бохум он выразил желание поделиться своими знаниями с тренерским штабом «Боруссии Мёнхенгладбах».

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