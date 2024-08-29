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Федеральные земли ГерманииНовостиБавария

Ожидается повышение температуры до 33 градусов, что повысит опасность лесных пожаров.

В конце недели, как ожидается, Бавария будет испытывать высокие температуры, которые могут достичь 33 градусов, согласно прогнозам метеорологов. Жаркая погода также усиливает вероятность лесных пожаров.

 and  Viktoriya Miller
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Будущие дни принесут в Свободном государстве высокую температуру.
Будущие дни принесут в Свободном государстве высокую температуру.

- Ожидается повышение температуры до 33 градусов, что повысит опасность лесных пожаров.

В Баварии продолжает расти температура. После объявления предупреждения о жаркой погоде в определенных районах в четверг, немецкая метеослужба (DWD) прогнозирует температуру до 33 градусов Цельсия как на пятницу, так и на субботу, с минимальным количеством осадков. Из-за повышенного риска лесных пожаров администрации Верхней и Средней Франконии, а также Верхнего Пфальца распорядились провести авиационное наблюдение в выходные дни.

Как сообщает управление Средней Франконии, ожидается большой наплыв отдыхающих в леса и сельскую местность в эти дни, особенно в выходные. Эти полеты будут проводиться в послеобеденное время, когда риск лесных пожаров наиболее высок.

На борту этих самолетов находятся опытные наблюдатели из пожарной службы и лесного хозяйства. Если будет обнаружен пожар, они свяжутся с пожарной службой и направят ее к месту пожара. Индекс опасности лесных пожаров в районе Бамберг, как ожидается, достигнет 4 из 5 в пятницу.

Правительство Средней Франконии призывает посетителей лесов соблюдать несколько правил, чтобы предотвратить лесные пожары: курение в лесу запрещено с 1 марта по 31 октября. Кроме того, грили и зажженные сигареты не должны использоваться в лесу или рядом с ним, а выброшенные сигареты не должны выбрасываться из автомобилей. Автомобили не должны парковаться на лугах и лесных дорогах из-за потенциального тепла, выделяемого горячими каталитическими нейтрализаторами автомобилей.

Посетителям лесов в Средней Франконии следует знать, что их административные органы увеличили авиационное наблюдение из-за высокого риска лесных пожаров в регионе. Эти полеты, в основном проводимые в пиковые часы, направлены на раннее обнаружение любых потенциальных лесных пожаров и направление пожарной службы в соответствии с этим.

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