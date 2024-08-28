- Ожидается падение температуры в Северном Рейн-Вестфалии <unk> Полегчение от жары в выходные дни

После нескольких жарких дней в Северном Рейне-Вестфалии ожидается некоторое облегчение от жары, начиная с пятницы, согласно прогнозу немецкого метеорологического Dienst (DWD). Однако жара еще не закончилась: в среду ожидается ясная погода и сухость с температурами до 32°C. В четверг будет солнечно, а температуры будут колебаться от 27 до 32°C (до полудня). После обеда ожидаются редкие дожди или даже сильные грозы.

Погода в пятницу будет непредсказуемой: ожидайте переменную облачность и редкие дожди или грозы. DWD прогнозирует максимальные температуры от 22 до 26°C.

Даже в субботу не всё спокойно: DWD не исключает возможности редких дождей и гроз во время дня. Остаток дня будет облачным с максимальными температурами от 23 до 27°C.

Несмотря на облегчение от жары в Северном Рейне-Вестфалии, начиная с пятницы, регион все еще может испытывать непредсказуемую погоду. DWD прогнозирует непредсказуемую погоду в Северном Рейне-Вестфалии в пятницу, с переменной облачностью, редкими дождями и возможностью гроз.

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