Ожидается массовая смертность из-за растущей устойчивости к антибиотикам

Антибиотики являются распространенным средством лечения различных инфекций, но их чрезмерное и неправильное использование приводит к растущей проблеме антибиотикорезистентности. Эта ситуация облегчает воздействие вредных микробов на людей, что может привести к миллионам смертей во всем мире к 2050 году. По данным исследований, антибиотикорезистентные микробы могут быть ответственны за более чем 169 миллионов смертей, с оценкой в 39 миллионов смертей от этих устойчивых инфекций к 2050 году.

Основной фактор, способствующий росту резистентности, - это повсеместное нерациональное использование антибиотиков tanto в человеческой, как и ветеринарной медицине. Каждое применение способствует росту антибиотикорезистентных бактерий, давая им преимущество в выживании. Прогнозирование будущих тенденций является жизненно важным для принятия спасительных контрмер, считает Мохсен Нагхави из Университета Вашингтона, один из главных авторов исследования.

Команда провела тщательный анализ данных, собрав 520 миллионов наборов данных, чтобы проследить эволюцию антибиотикорезистентности с 1990 по 2021 год. На основе этих данных они спрогнозировали будущие тенденции, которые были опубликованы в "The Lancet".

Модель также предложила позитивную траекторию: улучшенное лечение тяжелых инфекций и лучший доступ к антибиотикам могли бы предотвратить 92 миллиона смертей между 2025 и 2050 годом.

Масштаб проблемы резистентности сложно количественно измерить, так как она часто переплетается с другими причинами, такими как лечение рака. Исследователи использовали многочисленные источники данных, включая данные о выписке из больниц, данные о причинах смерти, опросы об использовании антибиотиков и многое другое, чтобы проанализировать распространенность резистентности и разработать глобальную модель.

С 1990 по 2021 год примерно миллион человек во всем мире умирало ежегодно из-за антибиотикорезистентности, с небольшим увеличением с 1,06 миллиона в 1990 году до 1,14 миллиона в 2021 году. Принимая во внимание рост населения, показатель смертности на 100 000 человек уменьшился с 19,8 (1990) до 14,5 (2021).

Демографическая тенденция показывает резкий контраст между возрастными группами: в то время как число смертей, связанных с резистентностью, у детей в возрасте до пяти лет сократилось наполовину, у лиц в возрасте 70 лет и старше оно увеличилось на 80%.

Что касается маленьких детей, исследователи связывают снижение с уменьшением резистентности к Streptococcus pneumoniae и патогенам, передающимся через фекально-оральный контакт, что связано с кампаниями вакцинации и улучшением санитарных условий. Увеличение случаев среди пожилых людей можно связать с уменьшением эффективности или непереносимостью вакцин и лекарств у пожилых людей, а также с увеличением распространенности сопутствующих заболеваний.

Поскольку население в возрасте 64 лет и старше, как ожидается, существенно вырастет в ближайшие годы, число ежегодных смертей от резистентности также, по прогнозам модели, увеличится: с 1,14 миллиона (2021) до 1,91 миллиона (2050). Число смертей, связанных с многоустойчивыми организмами, может увеличиться с 4,71 миллиона до 8,22 миллиона.

Чтобы предотвратить этот мрачный сценарий, исследователи подчеркивают необходимость новых стратегий минимизации риска тяжелых инфекций посредством вакцин, новых лекарств, улучшенной медицинской помощи, расширенного доступа к существующим антибиотикам и руководств по их эффективному использованию. Кризис антибиотиков не ограничивается низко- и среднедоходными странами; регионы, такие как США и Канада, также показали значительное увеличение смертности, связанной с антибиотикорезистентностью, между 1990 и 2021 годом.

К 2050 году самые высокие темпы роста прогнозируются в Южной Азии (включая Индию), Латинской Америке и Карибском бассейне. "Эти данные должны стимулировать инвестиции и целенаправленные действия для борьбы с растущей проблемой антимикробной резистентности во всех регионах", - призвал Самуэль Кариуки из Института медицинских исследований Кении, который не участвовал в исследовании.

Дети могут подвергаться воздействию антибиотикорезистентных инфекций, которые являются растущей глобальной проблемой. По данным модели, число смертей, связанных с резистентностью, у детей в возрасте до пяти лет сократилось благодаря улучшению кампаний вакцинации и санитарных условий.

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