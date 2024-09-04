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Федеральные земли ГерманииНовостиЧехия

Ожидается крупнейшее в мире шествие на крыше в Регенсбурге

Большой интерес: около 1300 дACKSHUNTов зарегистрировались на процессию дACKSHUNTов в Регенсбурге. Организаторы хотят передать сообщение о наслаждении жизнью и, возможно, побить рекорд по пути.

 and  Grigoriy Williams
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Приверженцы музея таксы, в частности, Оливер Шторц, Морitsu Хикль и Зеппи Кюбльбек, планируют...
Приверженцы музея таксы, в частности, Оливер Шторц, Морitsu Хикль и Зеппи Кюбльбек, планируют подчеркнуть культурное значение через мероприятие, на котором будут представлены передвигающиеся таксы.

- Ожидается крупнейшее в мире шествие на крыше в Регенсбурге

22 сентября в Регенсбурге запланировано множество мероприятий: Примерно 1300 дachsundов вместе со своими хозяевами планируют принять участие в параде дachsundов, и организаторы ожидают значительное скопление зрителей. По улицам ожидается около 10 000 зрителей, которые увидят этих собачьих знаменитостей, прогуливающихся по центру города. Основатель музея Сеппи Кублибек выражает свой энтузиазм, но выражает обеспокоенность по поводу движения транспорта, призывая участников использовать общественный транспорт или парковаться в гаражах перед мероприятием.

Срок регистрации для парада дachsundов истекает 8 сентября. Участники из Германии и различных стран, в том числе Франции, Польши, Чехии, Эстонии, Латвии, Хорватии, России, Бразилии, США, Швейцарии и Украины, уже зарегистрировались.

Организаторы благодарят местные власти, полицию и частную охранную компанию за поддержку. Чтобы избежать путаницы, они разработали план: дachsundы и их владельцы могут прибыть на Дултплац с 11:00, где они будут разделены на группы по регионам и странам.

Дултплац станет стартовой точкой парада. Дachsundы и их владельцы пройдут через остров Яhn и Каменный мост, пересекая старый город, чтобы добраться до Дома Св. Петра. Парад начнется около 13:00. Полиция будет управлять движением транспорта, охранники будут сопровождать процессию и предоставлять пакеты для мусора по мере необходимости, а Домплац будет закрыт для прибытия парада, которое ожидается около 14:30.

Создатели Музея дachsundов хотят отпраздновать радость жизни и подчеркнуть культурное значение дachsundов в Баварии и Германии с помощью парада дachsundов. Есть опасения по поводу возможных запретов на разведение дachsundов из-за поправок к Закону об охране животных, внесенных в Бундесрат в начале июля, которые могут достичь Бундестага осенью.

Дachsund является символом немецкой традиции, и Музей дachsundов стремится подать заявку на включение дachsundов в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. Кроме того, если все пойдет хорошо 22 сентября, парад дachsundов может побить рекорд Гиннесса. Нотариус будет присутствовать, чтобы засвидетельствовать любой рекорд.

Мэр Гетеруд Мальтц-Шварцфишер (СДПГ) взяла на себя патронат парада, хваля Музей дachsundов как уникальную, необычную и научно обоснованную достопримечательность города.

Кублибек и Шторц основали Музей дachsundов в Пассау в 2018 году и переместили его в Регенсбург в 2023 году. В настоящее время они имеют команду из 14 человек и ежегодно принимают около 30 000 посетителей со всего мира.

Участники из Чехии входят в число многих международных посетителей, которые зарегистрировались для участия в параде дachsundов. После парада посетители могут посетить Музей дachsundов, который был перемещен в Регенсбург в 2023 году из Пассау и ежегодно привлекает около 30 000 посетителей со всего мира.

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