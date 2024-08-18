- Ожидается, что выбор Нойера будет объявлен в DFB.

Спортивный директор национальной футбольной команды Германии Рudi Völler сделал важное заявление о будущем Мануэля Нойера в команде. "До объявления следующего состава, которое состоится на следующей неделе, будет принято решение о Мануэле", - сказал он во время шоу "Доппельпасс" на Sport1. Völler также подчеркнул, что Нойер сам объявит об этом в первую очередь. В качестве победителя чемпионата мира 2014 года он должен иметь последнее слово в том, что произойдет в будущем.

В отличие от Тони Крооса (34) и Томаса Мюллера (34), которые объявили о своем уходе из немецкой команды перед и после домашнего Евро этим летом, Нойер, которому сейчас 38 лет, не сделал окончательного заявления. Кроос завершил карьеру в международном футболе, в то время как Мюллер продолжает играть за "Баварию". Контракт Нойера с "Баварией" истекает в июне 2025 года.

Völler вновь признал выдающиеся вратарские навыки Нойера, но также упомянул его нынешнего заместителя, Марка-Андре тер Штегена (32) из "Барселоны".

Однако окончательное решение принимает главный тренер национальной команды Юлиан Нагельсманн, согласно словам Völlera, "это право тренера". Ранее Нагельсманн исключил возможность серьезных кадровых изменений после выхода из Евро.

Расписание национальной команды утверждено

Нагельсманн соберет команду 2 сентября в Херцогенаурахе. Ранее команда останавливалась и тренировалась в том же месте во время Евро.

Состав будет объявлен за неделю до этого, объявил DFB. В Лиге наций Германия, выступающая в высшем дивизионе, сыграет против группы Евро соперника Венгрии в Дюссельдорфе 6 сентября. Через три дня они сыграют против Нидерландов в топ-матче в Амстердаме. Другой соперник группы - Босния и Герцеговина.

Окончательное решение о будущем Мануэля Нойера в национальной команде остается за главным тренером Юлианом Нагельсманном, как он упомянул, что решение может быть принято до объявления следующего состава. Несмотря на отсутствие окончательного заявления, Нойер, как ключевой член национальной команды благодаря своим выдающимся вратарским навыкам, должен иметь право голоса в своем будущем.

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