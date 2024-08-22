Ожидается, что увеличение расходов на страхование автомобилей затронет около пяти миллионов человек.

Германское объединение страховщиков (GDV) пересматривает местные категории для автострахования, что может повлиять на страховые взносы для около 10 миллионов водителей. Плохие показатели Оффенбаха и Берлина в этих классификациях указывают на вероятное увеличение страховых взносов для половины заинтересованных водителей, в то время как другая половина может наблюдать их снижение. Примерно 33 миллиона владельцев автомобилей, однако, не столкнутся с изменениями.

По всей стране, оценка 49 районов с 4,7 миллионами водителей показывает ухудшение их классификации. С другой стороны, 59 районов, подобных по численности тем, у которых ухудшились классификации, получат выгоду от улучшенных региональных категорий tanto для полного, как и для частичного покрытия, согласно заявлению GDV.

Размер аварийных повреждений в данном районе определяет его классификацию в этих категориях. Критическим фактором является место регистрации транспортного средства, а не место аварии. Для страховщиков региональные категории GDV служат одним из нескольких факторов, используемых при расчете страховых взносов.

В текущем период исследования Оффенбах стал районом с худшими показателями ущерба, близко следя за Берлином, оба показателя аварийного ущерба примерно на 40% выше среднего. В результате они были отнесены к худшей региональной категории 12 для страхования ответственности. В сравнении с крупными городами с населением более 300 000 жителей, Берлин имеет самый высокий общий ущерб.

С другой стороны, район Эльба-Эльстер в Бранденбурге имеет лучшие показатели ущерба, с аварийными повреждениями на 30% ниже среднего, согласно GDV. Заметно, что многие регистрационные районы улучшились в Баварии. "Здесь 24 района и почти каждый четвертый водитель достигают более выгодной категории", - было сообщено.

Страховые компании могут сразу же внедрить эти классификации для новых договоров и с следующего страхового года для существующих договоров. Тем не менее, региональные категории не являются обязательными для расчета страховых взносов.

Эти классификации могут привести к существенным колебаниям страховых взносов в зависимости от региона. Например, страхование ответственности за Вольво Пассат, управляемый 45-летним холостым человеком с годовым пробегом 15 000 километров, в среднем более чем в два раза дороже в Берлине-Миде, чем в городе Эмден в Восточной Фризии. В берлинском районе Николасзе страховые взносы для этого расчетного примера примерно на одну треть выше, чем в соседнем бранденбургском городе Клейнмахов.

После пересмотра водители в Берлине и Оффенбахе могут столкнуться с увеличением своих страховых взносов по автострахованию из-за плохих показателей ущерба и новых классификаций. С другой стороны, владельцы в районе Эльба-Эльстер в Бранденбурге, известном своими отличными показателями ущерба, потенциально могут получить более низкие страховые взносы.

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