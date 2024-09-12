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ПолитикаНовости

Ожидается, что Соединенные Штаты предъявят обвинения иранским киберпреступникам, обвиняемым в проникновении в цифровые операции кампании Трампа.

Министерство юстиции готовится раскрыть уголовные обвинения против хакеров, Supported by the Iranian Authority, кто спланировал кибератаку и утечку данных, направленные против бывшего президента Дональда Трампа, сообщает CNN со ссылкой на четыре источника, знакомых с ситуацией.

 and  Katherine Bradley
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В сентябре 2024 года в Арене Хабсбург в Пенсильвании бывший американский президент Дональд Трамп...
В сентябре 2024 года в Арене Хабсбург в Пенсильвании бывший американский президент Дональд Трамп участвует в переговорах с общественностью с Шоном Хэннесси изFox News

Ожидается, что Соединенные Штаты предъявят обвинения иранским киберпреступникам, обвиняемым в проникновении в цифровые операции кампании Трампа.

В течение следующей недели могут стать достоянием общественности обвинительные заключения против иранских хакеров, как сообщают два надежных источника.

По данным США, эти хакеры якобы получили конфиденциальные документы из предвыборной кампании Трампа и распространили их в СМИ, чтобы спровоцировать раскол во время выборов. Как сообщает CNN, хакеры якобы взломали почтовый ящик доверенного лица Трампа Роджера Стоуна в июне, сосредоточившись на сотруднике кампании, согласно данным американской разведки.

Американские власти подозревают, что эти хакеры связаны с Корпусом стражей исламской революции Ирана.

CNN обратилась в Министерство юстиции за комментариями по поводу планируемых юридических действий против хакеров.

Ожидаемое обвинение США, о котором ранее сообщалось в The Washington Post, является частью масштабных усилий правительства США по выявлению скрытых планов иностранного вмешательства до их воздействия на избирателей на выборах 2024 года. В прошлую неделю власти объявили обвинения против сотрудников государственного СМИ России RT, якобы тайно финансировавших компанию, продвигающую американских правых влиятельных лиц.

На прошлой неделе главный национальный-security-офицер Министерства юстиции Мэтью Олсен предупредил об "атаке" авторитарных режимов, пытающихся манипулировать предстоящими выборами, в выступлении в Колумбийской школе права.

"В настоящий момент наши противники активно принимают меры, чтобы тайно повлиять на наши выборы и подорвать нашу демократию", - заявил Олсен. "Авторитарные режимы, такие как Россия, Иран и Китай, стремятся изменить мнение избирателей перед выборами, считая, что это будет способствовать их интересам и ослабить Соединенные Штаты".

Американские официальные лица были не готовы к противодействию тактик манипуляции России на выборах 2016 года и медленно признавали эту деятельность открыто. Некоторые из этих же американских официальных лиц пытаются избежать повторения этой ошибки в 2022 году.

Ожидаемое обвинение США является важным шагом в политической сфере, направленным на выявление планов иностранного вмешательства до их воздействия на выборы. В свете этих возможных обвинений важно, чтобы политическое сообщество было бдительно в отношении иностранных киберугроз.

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