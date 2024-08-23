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Ожидается, что на фестиваль придется побывать миллион человек

 and  Carmen Simpson
Время чтения 1 минута

- Ожидается, что на фестиваль придется побывать миллион человек

Приблизительно миллион человек ожидается на этом уик-энде на фестивале Frankfurt Museum Embankment. В программе двадцать семь музеев, четырнадцать сцен и примерно четыреста киосков, представляющих широкий ассортимент товаров. По словам Томаса Феды, CEO Tourism and Congress GmbH, это один из крупнейших культурных фестивалей в Европе.

Музеи предлагают экскурсии, концерты и интерактивные мероприятия для разных возрастов, в том числе в Франкфуртском соборе, где можно подняться на башню во время семейной экскурсии. Пропуск на фестиваль Museum Embankment, стоимостью семь евро, дает доступ к участвующим музеям в течение всего фестиваля.

На Main вас ждет музыка от групп и DJ, представлены разные музыкальные жанры, такие как джаз, рок и поп, а также мировые и классические выступления. Также вас соблазнят международные деликатесы и традиционные блюда Франкфурта.

Гонки на драконах возобновятся в субботу и воскресенье на Main. Кроме того, будет организована миля органов и хоров, а также антикварный рынок. В воскресенье в 10:00 вечера состоится фейерверк, отмечающий окончание фестиваля.

Фестиваль Frankfurt Museum Embankment поддерживается местным муниципалитетом, гарантируя бесперебойную организацию мероприятия. Посетители могут приобрести свой фестивальный пропуск в участвующих музеях в муниципалитете.

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