- Ожидается, что к концу июля 2023 года количество незаконных переходов превысит годовое общее число.

В Мекленбурге-Передней Померании к концу июля этого года было задержано больше нелегальных мигрантов, чем за весь 2021 год. Об этом свидетельствуют данные Федерального министерства внутренних дел в ответ на запрос депутата Бундестага от AfD Лефа-Эрика Холма. Федеральная полиция за первые семь месяцев этого года задержала 1727 нелегальных мигрантов в Мекленбурге-Передней Померании. Ранее было зафиксировано 1667 за весь 2021 год.

На этой неделе федеральный министр внутренних дел Наancy Фэзер (СДПГ) приказала проводить временные проверки на всех границах Германии для более эффективного сокращения числа нелегальных въездов. Эти проверки проводятся на границе Мекленбург-Передняя Померания - Польша, а также на других участках, с осени прошлого года.

Министерство Фэзер также разработало "модель, соответствующую законодательству ЕС и эффективную для возвращения", которая превосходит текущие операции по возвращению. Во время встречи представителей коалиции "Светофор", Союза и федеральных земель Фэзер предложила конкретную процедуру пограничного контроля для рассмотрения заявлений на убежище, согласно данным правительства.

Холм, который также является председателем AfD в Мекленбурге-Передней Померании, заявил: "Цифры подчеркивают важность охраны наших границ". Несмотря на усилия по борьбе с нелегальной иммиграцией, они были осложнены тем, что задержанные мигранты направляются в первые приемные центры, а затем распределяются по муниципалитетам. "Мы уже давно призываем к депортации нелегалов на границе". Пришло время, чтобы Фэзер приняла меры. "Однако после объявления должны последовать действия".

Рост числа нелегальных мигрантов в Мекленбурге-Передней Померании может быть следствием продолжающихся миграционных трендов. Введение предложенной Фэзер процедуры пограничного контроля потенциально может снизить число нелегальных мигрантов, въезжающих в страну.

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