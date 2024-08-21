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ПолитикаНовостиГермания

Ожидается, что к 2023 году незаконная торговля людьми значительно увеличится.

В прошлом году наблюдался 60-процентный рост незаконных пересечений границы в Германии. По данным последнего федерального отчета, traficcщики якобы стали еще более жестокими в своих методах.

 and  James Williams
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Подвозя запредленных лиц часто используют малолитражные фургоны
Подвозя запредленных лиц часто используют малолитражные фургоны

- Ожидается, что к 2023 году незаконная торговля людьми значительно увеличится.

В Германии в 2023 году наблюдается рост случаев торговли людьми

Полиция Германии отметила существенный рост случаев торговли людьми в 2023 году. Было зарегистрировано около 7920 случаев, что на 60% больше, чем в предыдущем году, согласно данным Федерального уголовного полицейского управления (БКА) в Висбадене.

Количество потенциальных преступников также увеличилось примерно на 25% до 4404 человек. Основными подозреваемыми в этих случаях были граждане Сирии, Германии, Турции и Украины.

Сотрудники правоохранительных органов выразили обеспокоенность растущей тенденцией перевозки людей в контейнерах, что может угрожать их жизни. Согласно БКА, небольшие фургоны часто использовались для этой цели из-за их легкой аренды и отсутствия необходимости в специальном водительском удостоверении.

Эти поездки сопряжены с риском дефицита кислорода или воды, переохлаждения или травм в результате аварий. В среднем число людей, обнаруженных в грузовом отсеке небольшого фургона в Германии, выросло с десяти до девятнадцати между 2022 и 2023 годом, согласно отчету о ситуации с торговлей людьми в Германии, опубликованному федеральной полицией.

Группы контрабандистов проявляют растущую беспечность и пренебрежение безопасностью перевозимых ими людей, а также пешеходов и полицейских, чтобы избежать обнаружения, согласно БКА. "Безопасность пассажиров и других участников дорожного движения не учитывается при использовании транспортного средства для побега", - отмечает БКА.

По меньшей мере, 200 попыток побега были зафиксированы в Германии в 2023 году в связи с контрабандой в контейнерах, при этом авария происходила в одном случае из четырех.

Незаконные миграционные паттерны

Незаконная миграция в Германию выросла в 2023 году. Согласно данным БКА, основанным на криминальной статистике полиции, правоохранительные органы задержали 266 224 подозреваемых в незаконном въезде и проживании в предыдущем году, что на 33,4% больше, чем в предыдущем году. Основными странами происхождения были Сирия (54 207 человек), Турция (35 732 человека) и Афганистан (35 370 человек).

Количество несанкционированных пересечений границы мигрантами на немецкой границе снизилось на 7% в первом полугодии 2024 года по сравнению с предыдущим годом, согласно данным Федеральной полиции на конец июля. Министр внутренних дел Германии Нэнси Фэзер (СДПГ) распорядилась о введении постоянного контроля на границах с Польшей, Чехией и Швейцарией в середине октября прошлого года и неоднократно продлевала их. Однако статистика за первое полугодие дает ограниченное представление из-за отсутствия полной годовой тенденции.

Основные каналы контрабанды

Согласно наблюдениям БКА, маршруты контрабанды в 2023 году изменились. По сравнению с предыдущим годом наблюдалось увеличение пересечений границы через внешние границы ЕС/Шенгена через центральный средиземноморский маршрут в Италию и восточносредиземноморский маршрут в Грецию. Однако пересечения границы по маршруту через Западные Балканы (например, через Албанию) и Восточному маршруту (например, через Россию в Польшу) уменьшились.

Для связи контрабандистов в основном использовались сервисы обмена сообщениями, такие как Telegram и WhatsApp, согласно БКА. Кроме того, организации контрабандистов использовали социальные сети, такие как Facebook, Instagram и TikTok, для рекламы своих услуг, размещая короткие промо-видео и подыскивая водителей через те же платформы.

Рост числа случаев торговли людьми в Германии в 2023 году произошел из различных стран, в том числе Сирии, Германии, Турции и Украины. Несмотря на рост незаконной иммиграции в Германию, количество несанкционированных пересечений границы снизилось на 7% в первом полугодии 2024 года.

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