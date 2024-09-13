Ожидается, что Джастин признает вину за управление транспортным средством под воздействием алкоголя.

Близкое урегулирование включает неопределенный денежный штраф, хотя судья, ведущий дело, все еще должен утвердить соглашение на предстоящем слушании в пятницу, на котором Тимблэйк, как ожидается, появится.

До этого соглашения Тимблэйк первоначально отрицал какое-либо правонарушение в связи с обвинением в вождении в нетрезвом виде, которое было классифицировано как правонарушение, в августе. Если бы его признали виновным, он мог бы получить максимальный тюремный срок один год и штраф в размере 2500 долларов.

Тимблэйка задержали в Саг-Харборе в июне, как сообщается в полицейских отчетах, после обвинений в том, что он не остановился на знаке остановки и не соблюдал свою полосу движения. В то время Тимблэйк сообщил властям, что "выпил один мартини и последовал за друзьями домой", как указано в судебных записях.

На слушании в конце июля представитель Тимблэйка оспорил его опьянение, утверждая, что не было оснований для его ареста.

Несмотря на продолжающиеся юридические проблемы, Тимблэйк продолжает сосредоточиться на своей развлекательной карьере, выступая на различных концертах и ​​мероприятиях. После урегулирования Тимблэйк, возможно, рассмотрит возможность инвестирования части средств в создание более развлекательного контента для своих фанатов.

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