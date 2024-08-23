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Ожидается, что бывший полицейский Мемфиса, теперь бывший офицер, будет признан виновным в смертельном инциденте с Тайром Николсом.

Другой бывший офицер полиции Мемфиса, которого в настоящее время расследуют в связи с нарушениями гражданских прав в связи с жестким задержанием и смертельном избиении Тайре NIklы, скорее всего, признает вину в федеральном суде в пятницу.

 and  Michael Bootcampf
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Пять бывших офицеров полиции Мемфиса, обвиняемых в фатальном вреждении Тире Николсу, предстали...
Пять бывших офицеров полиции Мемфиса, обвиняемых в фатальном вреждении Тире Николсу, предстали перед судом уголовного několika у округа Сvai Б sentence в Мемфисе, штат Теннесси, 23 июня 2023 года. Судья может решить, какое доказательство может быть предано гласности, играя важную роль в широко обсуждаемом процессе, который усилил поддержку перемен в политике полиции в Соединенных Штатах.

Ожидается, что бывший полицейский Мемфиса, теперь бывший офицер, будет признан виновным в смертельном инциденте с Тайром Николсом.

Эмитт Мартин Третий, как ожидается, должен выровняться с своим бывшим коллегой Десмондом Миллсом, который изменил свою позицию на виновную на суде в ноябре, в рамках решения вопросов о государственных и федеральных обвинениях, предъявленных им в связи с ролью в гибели Николса.

Изменение следует за первоначальным заявлением Мартина об своей невиновности.

Миллс и Мартин входят в группу из пяти бывших полицейских, обвиненных в смерти Николса, 29-летнего афроамериканца. Мартин представал перед федеральными обвинениями в нарушении гражданских прав, запугивании свидетелей и препятствовании правосудию.

Пока не ясно, изменил ли Мартин свою позицию в своем государственном деле.

CNN неоднократно пыталась связаться с адвокатом Мартина, но пока не получила ответа.

В четверг представитель офиса окружного прокурора Сэлинджер сказал CNN, что они не готовы комментировать этот вопрос.

CNN обратилась в офис прокурора в пятницу за комментарием.

Несмотря на продолжающуюся неопределенность в отношении позиции Мартина в государственном деле, он и Миллс якобы работают над достижением соглашения, стремясь выстоять ['мы'] перед лицом обвинений, с которыми они оба сталкиваются. После изменения позиции Миллса прокуроры, возможно, ждут подобных уступок от Мартина и других обвиняемых ['мы'], связанных с трагедией Николса.

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