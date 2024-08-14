- Ожидается более 30 000 посетителей на фестивале Хайфилда

Три дня праздника, любимые артисты и отдых у озера: фестиваль Highfield у озера Штормталь возле Лейпцига

Фестиваль Highfield у озера Штормталь возле Лейпцига предлагает три дня праздника, прослушивания любимых артистов и отдыха у озера. По словам организаторов, это крупнейший рок-фестиваль в Саксонии, который почти полностью распродан. "Мы ожидаем около 30 000 посетителей, и по-прежнему есть билеты на категории, такие как абонементы на несколько дней или дневные билеты", - сказал представитель концертного агентства FKP Scorpio. "Гости ждут своих любимых исполнителей и беззаботное время у озера".

С пятницы (16 августа) по воскресенье (18 августа) выступят около 50 артистов из жанров инди-рок, хип-хоп и рок, в том числе многие музыкальные легенды. В числе открывающих актов в пятницу - Peter Fox, Alligatoah и Donots, за которыми последуют Rise Against, Cro и Feine Sahne Fischfilet. Фестиваль завершится в воскресенье выступлениями Mando Diao, Marsimoto и Macklemore.

Дневное купание и музыка

Одной из уникальных особенностей Highfield является его расположение у озера. "У фестиваля есть своя пляжная зона, используемая также для небольших концертов, пляжного волейбола и других мероприятий", - подчеркнул представитель. Это позволяет посетителям купаться в озере днем, отдыхать на пляже и наслаждаться музыкой на пляжной сцене. Абонемент на все дни стоит 199 евро, а дневные билеты - 99 евро.

Многие посетители фестиваля прибывают в четверг и занимают кемпинг. Для тех, кто предпочитает более комфортные условия, можно забронировать предварительно установленные палатки или размещение в курортном комплексе. Есть автобусный рейс от главного вокзала Лейпцига до фестивальной площадки, стоимость 10 евро с человека. Кроме того, предлагается бесплатный автобусный шаттл до ближайшего парка По́сна.

Концертное агентство FKP Scorpio, ответственное за организацию фестиваля Highfield, объявило, что по-прежнему есть билеты на абонементы на несколько дней и дневные билеты. Посетители с нетерпением ждут своих любимых исполнителей и наслаждаются беззаботным времяпрепровождением у озера во время фестиваля. Пляжная зона на Highfield используется для небольших концертов, пляжного волейбола и других мероприятий, позволяя посетителям купаться в озере днем и слушать музыку на пляжной сцене.

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