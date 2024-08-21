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Федеральные земли ГерманииНовостиНижняя Саксония

Ожидается благоприятный урожай свеклы для сахара Северной

Основные производители сахара вот-вот начнут свой наиболее значительный период, и предварительные оценки свидетельствуют о доверии Nordzucker к предстоящим неделям. Тем не менее, они внимательно следят за рынком.

 and  Ann Bradley
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- Ожидается благоприятный урожай свеклы для сахара Северной

Группа Nordzucker ожидает превзойти обычные урожаи перед предстоящей уборкой свеклы. По словам Ларса Гориссена, члена совета директоров, результаты тестов прошлой недели недвусмысленно указывают на это. Несмотря на медленный рост свеклы весной из-за постоянной влажной и холодной погоды, их рост в последние недели ускорился благодаря более благоприятным климатическим условиям.

Процесс переработки свеклы, который продлится до конца января, начнется 27 августа на заводе в Ополе (Польша). Вскоре после этого к процессу присоединятся другие европейские производственные мощности. Заводы Nordzucker в Германии расположены в Нижней Саксонии и Саксонии-Анхальт.

В прошлом компания сталкивалась с высокими ценами, но в настоящее время глобальные рыночные цены и цены ЕС снова снижаются. Руководство компании из Брауншвейга связывает это с различными факторами, такими как общее сдерживание потребителей, обильный урожай ЕС и импорт из Украины. Они будут внимательно следить за рынком и вносить необходимые коррективы в производство.

Группа Nordzucker имеет несколько заводов в Германии, в частности, в Нижней Саксонии и Саксонии-Анхальт. Заводы Nordzucker в Нижней Саксонии будут способствовать общему производству группы, экспортируя обильный урожай.

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