- Ожидает, что Шолц предложит сотрудничество с Мерцем

Лидер ХДС Фридрих Мерц считает, что канцлер Олаф Шольц (СДПГ) примет сотрудничество в сфере иммиграционной политики. После беседы с Шольцем Мерц заявил, что канцлер, по его мнению, должен и, скорее всего, примет это предложение. Они говорили о последствиях трагического случая в Солingen.

Мерц выступает за решительные меры по борьбе с нелегальной иммиграцией и предлагает совместную работу между Союзом и СДПГ для Шольца. Канцлер не дал немедленного положительного ответа, но сказал, что рассмотрит это предложение и даст быстрый ответ, согласно Мерцу. "Я не ожидал такого исхода, но и не ждал и не надеялся на это". Он ожидает ответа от федерального канцлера в течение следующих нескольких дней. "Это предложение оппозиции правительству, или, по крайней мере, тем секторам правительства, которые открыты для сотрудничества".

Важно достичь соглашения в течение первой недели заседания Бундестага, начиная с недели 9 сентября, чтобы принять предварительные решения.

Предложение Мерца о совместной работе Союза и СДПГ в сфере иммиграционной политики направлено на борьбу с нелегальной миграцией. Если Шольц примет это предложение, это может стать значительным поворотом в дискуссиях об иммиграционной политике.

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