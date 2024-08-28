- Ожидаемые жаркие температуры: Гессенские брекеты для потенциальных 34-градусных тепловых волн

В Hesse по-прежнему жарко, как сообщает немецкий метеорологический сервис (DWD) из Оффенбаха. Сегодня ожидается солнечная погода с температурами от 29 до 33 градусов.

Аналогичная солнечная погода ожидается и в четверг, с температурами от 30 до 34 градусов. Однако возможны кратковременные дожди или сильные грозы в середине дня.

В пятницу возможен моросящий дождь вместе с небольшой вероятностью гроз. Тем не менее, температура останется летней, колеблясь между 25 и 30 градусами.

Что касается субботы, то метеорологи не исключают возможности кратковременных дождей и гроз. Однако прогноз обещает в основном ясную погоду с температурами от 26 до 31 градуса.

Несмотря на вероятность дождей и гроз, воскресенье обещает быть приятным с температурами около 27-32 градусов. Хотя возможны несколько часов легкого дождя, большая часть дня, скорее всего, будет сухой.

В других регионах могут быть разные погодные условия, что приведет к разным температурам и количеству осадков.

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