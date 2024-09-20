Ожидаемые встречи: источники говорят, что Харрис и Зеленский скоро начнут разговор

Собрания вызваны опасениями в отношении возможного влияния результатов выборов в США на конфликт между Россией и Украиной и подход Соединенных Штатов к Украине, поскольку они просят дополнительных средств.

В четверг, отвечая на вопрос о том, встретится ли Харрис с Зеленским на следующей неделе, представитель Совета национальной безопасности Джон Кирби намекнул на возможность, если появится подходящая возможность.

"Я знаю, что она имела несколько личных встреч с президентом Зеленским и также говорила с ним по телефону. Я довольно уверен, что если представится подходящий момент, и это будет возможно для обоих, они поговорят. Но вы должны поговорить с ее командой", - сказал Кирби прессе.

Кроме того, Харрис вместе с президентом Джо Байденом встретится с президентом Объединенных Арабских Эмиратов в понедельник в Белом доме, чтобы обсудить эскалацию tensions в Ближнем Востоке, ситуацию в Судане и широкий спектр двусторонних и региональных вопросов, добавил Кирби.

CNN пыталась получить комментарий из офиса вице-президента.

Ранее в среду бывший президент Дональд Трамп сказал, что он может встретиться с Зеленским, когда тот посетит США на следующей неделе. Трамп разговаривал с Зеленским по телефону в июле, но личная встреча между ними стала бы их первой с тех пор, как Трамп покинул Белый дом.

Текущие политические дискуссии вращаются вокруг влияния результатов выборов в США на конфликт между Россией и Украиной и позицию Соединенных Штатов по отношению к Украине. Возможная встреча между вице-президентом Харрис и президентом Зеленским могла бы стать значительным политическим шагом, учитывая их предыдущие встречи и телефонные разговоры.

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