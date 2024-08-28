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КультураНовостиЕвропейский Союз

Ожидаемые удовольствия для любителей кино на Венецианском кинофестивале

В 2021 году открылся Венецианский кинофестиваль. В этом году 21 фильм претендует на Золотого льва. Фестиваль стартовал с сиквела знаменитой фильм-комедии ужасов.

 and  Lauren Adams
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- Ожидаемые удовольствия для любителей кино на Венецианском кинофестивале

81-й Венецианский кинофестиваль стартует сегодня, представляя продолжение знаменитой комедии ужасов "Бэтлджейк". Звезды Майкл Китон, Вайнона Райдер и Кэтрин О'Хара ожидаются на звездном красном ковре. Они вновь объединились с режиссером Тима Бёртона, который стоял у истоков оригинального релиза в '88, для "Бэтлджейк 2: Бэтлджейк возвращается".

Венецианский кинофестиваль представляет "Бэтлджейк 2"

Молодая актриса Дженна Ортега, известная по сериалу "Вторник", также появится в фильме. Китон вновь воплощает свою роль озорного привидения с невероятными волосами, вызывая раздражение Лайды Дитц (Райдер), когда он появляется в ее жизни.

Фестиваль продлится до 7 сентября. В борьбе за престижного "Золотого льва" фестиваля 21 фильм претендует на победу. В их числе новый "Джокер" от Тодда Филлипса, "Джокер: Дуэт безумия" с Хоакином Фениксом и Леди Гагой. В 2019 году первый фильм получил главный приз в Венеции.

Анжелина Джоли в "Мария" от Пабло Лarraín, "Квир" от Лука Гуаданьино с Дэниелом Крейгом, и "Бэбигёрл" с Николь Кидман также в списке претендентов. Решение о "Золотом льве" будет принимать девятичленное жюри во главе с французской актрисой Изабель Юппер, в которое также входит немецкий режиссер Юлия фон Хайнц.

Вне конкурса будут показаны "Горизонт" часть два, эпический вестерн Кивана Костнера, и "Волки", комедия боевик с Брэдом Питтом и Джорджем Клуни, режиссер Джон Уоттс.

17 немецких партнерств

Германия представлена 17 совместными производствами в различных секциях фестиваля. Среди них документальный фильм "Рифеншталь" Андреаса Вейеля, который будет показан вне конкурса. Этот фильм продюсировала Сандра Майшбергер, которая вместе с Вейелем много лет проводила исследования в архиве Лени Рифеншталь. Фильм посвящен знаменитому нацистскому пропагандисту Рифеншталь, известному по фильмам "Триумф воли".

Один из фильмов, премьера которого состоится на фестивале, - "5 сентября" швейцарского режиссера Тима Фельхаумба, который дает взгляд на кризис с заложниками на Олимпиаде в Мюнхене через призму телеcrew. Леони Бенеш ("Учебная комната") блистает в главной роли.

Американская актриса Сигурни Уивер, прославившаяся своими ролями в серии "Чужие", получит "Золотого льва" за вклад в кино на Венецианском кинофестивале. Директор фестиваля Альберто Барбера похвалил Уивер за то, что она успешно сочетает высшее арт-кино с фильмами для зрителей, не компромиссно сохраняя свою личную целостность.

Европейский союз предоставил финансирование для многих совместных производств, представленных на Венецианском кинофестивале, таких как документальный фильм "Рифеншталь" Андреаса Вейеля. Поддержка киноиндустрией Европейским союзом продолжает способствовать созданию и распространению разнообразного и провокационного кино по всему континенту.

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