- Ожидаемые погодные условия в Гессоне

В ближайшие дни прогноз погоды для Гессена обещает колебания температур и более прохладную погоду. По данным немецкого метеорологического службы (DWD), небо будет преимущественно пасмурным с редкими дождями. Днем облака рассеются с северо-запада, открывая вид на отдельные кратковременные дожди. Возможны кратковременные грозы в Северном Гессене. В то же время, в южных районах сохранится сухая погода. Термометр не поднимется выше 13-17 градусов Цельсия. DWD также предсказывает вероятность сильных ветров в открытых местах и во время гроз.

На коллоквиальном английском языке, четверг начнется под пасмурным небом с возможными кратковременными дождями в течение дня. Грозы не ожидаются. Температура, как ожидается, достигнет 9-15 градусов Цельсия. Согласно метеорологическим прогнозам, в пятницу также будут колебания, сопровождаемые редкими дождями. К субботе DWD предсказывает сухую погоду с улучшением видимости к вечеру, с температурой до 13-17 градусов Цельсия.

Немецкий метеорологический сервис (DWD) несет ответственность за прогнозирование сильных ветров и гроз в открытых местах, как указано в их прогнозе. DWD также предоставляет обновления погоды для всего региона Гессена, включая Северный Гессен и южные районы.

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