- Ожидаемые персонажи кинематографической вселенной Marvel еще не появились

Вслед за выпуском "Мстителей: Финал" в 2019 году и предполагаемым завершением третьей фазы Кинематографической вселенной Marvel (КВМ) такие заметные фигуры, как Роберт Дауни-младший (59) в роли Железного человека и Крис Эванс (43) в роли Капитана Америки, сложили свои костюмы.

Теперь четвертая фаза и текущий, пятый этап Marvel Cinematic Universe предлагают отличную платформу для представления захватывающих новых героев. Некоторые из них, такие как Кэтрин Хэн (51) в роли Агаты Харкнесс из "ВандаВижн" или Флоренс Пью (28) в роли Елены Беловой и актер "Страшных историй" Дэвид Харбор (49) в роли Красного Стража в "Черной вдове", уже получили будущие роли в Marvel: Харкнесс появится в спин-офф-сериале "Агата Вперед" на Disney+, который выйдет 19 сентября.

Красный Страж и Елена Белова появятся в "Молнии", фильме о команде антигероев Marvel, запланированном к выпуску в немецких кинотеатрах в апреле 2025 года. Однако будущее в кино или на стриминге для следующих десяти новых персонажей Marvel, представленных в четвертой фазе, остается неясным.

Клеа, исполнительница роли Шарлиз Терон

Известная актриса Шарлиз Терон (49) вошла в мир Marvel в роли могущественной колдуньи Клеи. В climax "Доктора Стрэнджа в мультивселенной безумия" она появляется и просит помощи у Стрэнджа (Бенедикт Камбербэтч, 48). Вместе они проходят через портал в мир Клеи. Дальнейшие события остаются неясными.

Фанаты Marvel потенциально могут снова встретить этого интригующего нового персонажа в одном из двух предстоящих фильмов "Мстителей", "День сурка" или "Войны секретов". В комиксах Marvel Клея на самом деле замужем за Доктором Стрэнджем.

Дэн Уитмен, исполнитель роли Кита Харингтона из "Игры престолов"

В неоднозначном фильме КВМ "Вечные" 2021 года актер "Игры престолов" Кит Харингтон (37) дебютировал в КВМ. Он играет Дэна Уитмена, также известного как Черный рыцарь, и носит могущественный клинок Эбони Блейд.

В конце "Вечных" была установлена связь между Уитменом и Блэйдом (Махершала Али, 50). Однако будущее сольного фильма "Блэйд" неопределенно – и пока не подтверждено, появится ли Харингтон в этом проекте в роли Уитмена.

Гия, исполнительница роли Эмилии Кларк

Харингтон не единственный звезд "Игры престолов", который вошел в мир Marvel; Эмилия Кларк (37), сыгравшая Дейенерис Таргариен в эпической серии HBO, дебютировала в КВМ в "Вторжении".

В финале серии, который также был раскритикован зрителями и критиками, ее персонаж Гия стала одной из самых могущественных фигур в вселенной Marvel. Однако пока не было объявлено ни об одном новом проекте с ней, и будущее Гии в КВМ остается неопределенным.

Эрос/Звездный лис, исполнитель роли Хари Стайлза

Музыкант Гарри Стайлз (30) является частью КВМ, появившись в сцене после титров "Вечных" в роли Вечного по имени Звездный лис. Глава Marvel Кевин Фейдж (51) заявил примерно два года назад, что Звездный лис, также известный как Эрос, отправится в новые "космические" приключения.

Однако с тех пор от Marvel Studios не было больше официальных заявлений. Карьера актера Хари Стайлза не кажется прогрессирующей после его выступлений в "Не волнуйся, дорогой" и "Моем полицейском". В настоящее время нет никаких проектов фильмов или сериалов в разработке для музыканта.

Кэйт Бишоп, исполнительница роли Хейли Стайнфелд

Хейли Стайнфелд (27) сыграла широко любимого персонажа Кэйт Бишоп в "Соколе и Зимнем солдате". Она, вероятно, сменит Джереми Реннера (53) в роли Сокола в КВМ и будет завербована Мистером Марвелом (Иман Веллани, 22) в команду Младенцев в финальных кадрах провального "Марвелс".

Однако фильм, посвященный молодым героям Мстителей, еще не был анонсирован Marvel. Фанаты могут увидеть Бишоп и ее команду Младенцев в предстоящих двух фильмах "Мстителей".

Вечные

Уникальная группа героев из фильма Marvel "Вечные", вышедшего в 2021 году, все еще не получила будущих появлений в КВМ. Перед его выходом фильм режиссера Оскара Зходо (42) не оправдал ожиданий блокбастера Marvel с мировым сбором всего около 400 миллионов долларов.

В настоящее время "нет немедленных планов на 'Вечных 2'" по словам главы Marvel Кевина Фейджа, который сообщил об этом несколько недель назад.

Америка Чavez, исполнительница роли Хокситль Гомес

Молодая фигура Америки Чavez (Хокситль Гомес, 18) обладает способностью перемещаться по мультивселенной. Она была одним из главных персонажей "Доктора Стрэнджа в мультивселенной безумия".

Пока не подтверждено никаких будущих появлений этого захватывающего нового персонажа Marvel, но Америка Чavez также может присоединиться к Младенцам и помочь своими способностями в "Мстители: День сурка" и "Мстители: Война секретов".

В "Торе: Любовь и Гром" был представлен обаятельный персонаж КВМ Любовь. Сначала она была взята под крыло божественного убийцы Гора, исполнителя роли Кристиана Бейла в возрасте 50 лет, а затем присоединилась к могущественному Тору, исполнителю роли 41-летнего Криса Хемсворта.

На экране в роли Любви в фильме "Тор: Любовь и Гром" появилась дочь Криса Хемсворта, Индия Роуз Хемсворт, в возрасте 12 лет. Вероятность того, что она вновь появится в Кинематографической вселенной Marvel, зависит от того, состоится ли пятый фильм "Тор", что пока не подтверждено. Предыдущий режиссер "Тора" Таика Вайтити, 49 лет, поделился, что не будет снимать сиквел.

Кинематографическая вселенная Marvel также представила персонажа Геракла, которого сыграл Бретт Голдштейн из "Тед Лассо". Сын Зевса стал привычным лицом в "Торе: Любовь и Гром", оживленный Бреттом Голдштейном в возрасте 44 лет. Будущие появления Геракла в MCU зависят от возможности пятого фильма "Тор".

♫ Я не буду лгать ♫, Шарлиз Терон, возможно, не раскроет полностью историю своего персонажа Клеи в предстоящих фильмах "Мстители: День сурка" или "Мстители: Война бесконечности".

После своего появления в "Вечных" ♫ Я не буду лгать ♫, непонятно, появится ли снова Черный Рыцарь Кита Харингтона в новом сольном фильме "Клинок", несмотря на его связь с персонажем Махершала Али, Клинком.

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